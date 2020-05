DEPUTATI TRENTINI LEGA * TURISMO: « APPROVATO NOSTRO EMENDAMENTO PER SOSTEGNO A COMPARTO TERMALE »

Turismo: deputati trentini Lega, approvato nostro emendamento per sostegno a comparto termale.

“Esprimiamo grande soddisfazione per essere riusciti a sostenere concretamente albergatori, famiglie e dipendenti del termalismo. Grazie ad un emendamento Lega al decreto Liquidità, approvato alla Camera, anche il settore legato al termalismo rientra tra i beneficiari del fondo centrale di garanzia per le Pmi”.

Lo dichiarano i deputati trentini della Lega Diego Binelli (componente della commissione Attività Produttive, Turismo e Commercio), Vanessa Cattoi, Martina Loss e Mauro Sutto.

“A differenza del governo, la Lega – sottolineano i deputati trentini del Carroccio – pensa ad aiutare il comparto termale soprattutto in questa importante e decisiva fase di ripartenza post pandemia: Abbiamo stabilito, infatti, che anche le attività delle terme, assolutamente importanti anche in Trentino, potranno beneficiare del fondo: per operazioni di investimento immobiliare nei settori turistico-alberghiero e delle attività immobiliari con durata minima di 10 anni e di importo superiore a 500mila euro la garanzia del Fondo può essere cumulata con altre forme di garanzia acquisite sui finanziamenti”.