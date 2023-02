PAT * BONUS COVID: « TERZA FASE, AUTORIZZATA LA SOTTOSCRIZIONE DELL’ACCORDO PER LA DIRIGENZA »

14.32 - venerdì 10 febbraio 2023

Bonus Covid, terza fase, autorizzata la sottoscrizione dell’accordo per la dirigenza. L’intesa fra Apran e sindacati era stata siglata nei giorni scorsi, oggi l’esecutivo ha dato il via libera. La Giunta ha autorizzato oggi la sottoscrizione definitiva dell’ipotesi di accordo per il Bonus Covid, terza fase, previa verifica del collegio dei revisori dei conti della Provincia, riferito al personale dell’area della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria, che opera presso l’Azienda sanitaria. “L’intesa per l’erogazione del compenso forfetario era stata siglata lo scorso 26 gennaio fra i sindacati di categoria e l’Agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale – spiega l’assessore alla salute, politiche sociali, disabilità e famiglia, Stefania Segnana – riguarda il personale dirigente direttamente impegnato nella pandemia durante il periodo 1° gennaio 2021 – 31 marzo 2022. Si tratta di circa 1.300 professionisti, che voglio ringraziare ancora una volta per l’impegno dimostrato nel fronteggiato questo periodo straordinario; a loro verrà garantita l’erogazione del bonus già nella busta paga di marzo”.

Le risorse per la dirigenza medica, veterinaria e sanitaria sono pari a 1.955.000 euro (lordo oneri), già stanziati dall’esecutivo provinciale con precedente deliberazione.