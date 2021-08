PARTITO DEMOCRATICO – TRENTINO * RICORDO PAOLO CAVAGNOLI: « È STATO UNA AMOREVOLE GUIDA DELL’ASSOCIAZIONE PROVINCIALE PER I MINORI, IL SUO LASCITO PIÙ PREZIOSO ED IMPORTANTE »

Ricordare Paolo Cavagnoli nel momento della sua scomparsa significa rammentare, non solo l’uomo ed il suo impegno quotidiano nei confronti soprattutto dei ragazzi in difficoltà, ma anche una stagione intensa ed irripetibile di solidarietà vissute costruttivamente e di sensibilità politiche capaci di farsi interpreti sempre delle fragilità e delle debolezze del vivere.

Cavagnoli è stato un precursore; un alto funzionario attento a non perdere mai il contatto con la realtà; un appassionato cultore delle socialità ed una amorevole guida dell’Associazione Provinciale per i Minori, che è forse il suo lascito più prezioso ed importante.

Nel porgere alla famiglia i sentimenti di una sincera partecipazione, il Partito Democratico del Trentino vuole indicare la figura di Cavagnoli come quella di un esempio virtuoso di umanità condividente, nella certezza che la sua lezione sociale non verrà mai meno e sarà contributo importante per combattere gli egoismi che stanno segnando purtroppo anche questo tempo e che provano ad impoverirci tutti.

*

La Cons.ra provinciale Sara Ferrari

La Segretaria provinciale Lucia Maestri