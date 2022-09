MONDOINWEB.IT * RICERCA LAVORO: « LE PEGGIORI REGIONI SONO TRENTINO-ALTO ADIGE (5.815 ANNUNCI) E UMBRIA (7.998 ANNUNCI, LOMBARDIA ED EMILIA ROMAGNA LE MIGLIORI »

20.17 - domenica 04 settembre 2022

Lavoro: Lombardia ed Emilia Romagna le migliori, Molise in crescita. Per chi è alla ricerca di nuove opportunità lavorative, è importante conoscere quali sono le Regioni di Italia che offrono il maggior numero di posizioni aperte. Dove è più facile trovare lavoro in Italia? Il sito www.annuncilavoro360.com ha stilato la classifica delle 5 Regioni migliori, e delle 5 peggiori, mettendo a disposizione i dati relativi agli annunci attivi.

Se non sorprende vedere la Lombardia al primo posto, storicamente una delle Regioni più operose e industrializzate d’Italia, vale la pena di guardare anche al resto della classifica per notare come alcuni territori siano in crescita e potrebbero quindi rivelarsi “a sorpresa” dei luoghi interessanti in cui cercare lavoro.

Il podio

Sono Lombardia, Emilia Romagna e Veneto le prime tre Regioni in classifica per numero di annunci di lavoro attivi (dati aggiornati al 4 agosto 2022). In dettaglio, si registrano 128.232 annunci in Lombardia dove le mansioni più richieste sono quelle di operaio, impiegato, magazziniere, autista, ingegnere.

Con 74.474 annunci l’Emilia Romagna si posiziona al secondo gradino del podio, e anche qui le ricerche più numerose sono per le figure di operaio, magazziniere, impiegato, ingegnere, autista.

Il Veneto è terzo con 58.329 annunci, le professioni più richieste si confermano quelle di operaio, impiegato, magazziniere, logistica, autista.

La classifica prosegue con il Piemonte (45.794 annunci) e al quinto posto la Toscana (43.345 annunci). Per quanto riguarda le mansioni, in queste due regioni a quelle già citate si aggiungono anche quelle dell’addetto marketing e del promoter.

In generale, i numeri mostrano come il divario tra Nord e Sud sia ancora molto marcato e risulti più facile trovare un impiego al Nord o Centro-Nord.

Molise e Sardegna in crescita

Guardando alla parte più bassa della classifica, la Regione che risulta avere meno opportunità di lavoro aperte è la Basilicata, con 4.989 annunci attivi. Del resto, il territorio poco antropizzato e poco industrializzato non facilita il mondo del lavoro e il mercato occupazionale.

Non mancano però le note positive: il Molise, con 5.177 annunci, pur collocandosi come la penultima regione italiana per annunci attivi e pur essendo la seconda Regione più piccola del Paese dopo la Valle d’Aosta, ha registrato una crescita del 9% rispetto al mese precedente. Trend positivo anche per la Sardegna, che con 7.828 annunci segna un +4% sul mese precedente; qui le mansioni più richieste sono quelle di addetto marketing, cuoco, cameriere, autista, contabile, rispecchiando la natura fortemente votata al turismo e alla stagionalità del territorio.

Poche le posizioni aperte anche in Trentino Alto Adige/Sudtirolo (5.815 annunci) e in Umbria (7.998 annunci), entrambe regioni che risultano essere tra le peggiori 5 dello Stivale per chi cerca lavoro.

Tutti i dati sono disponibili su: annuncilavoro360