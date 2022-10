CAVADA (LEGA) * OSPEDALE VALLI DELL’AVISIO: « PARERE POSITIVO DEL NAVIP, ORA SI CONDIVIDA CON I TERRITORI »

19.32 - martedì 25 ottobre 2022

“Apprendo con piacere la conclusione della valutazione del NAVIP rispetto alla fattibilità del partenariato pubblico-privato in vista della realizzazione o del rifacimento dell’ospedale di Cavalese, che io ritengo più opportuno denominare Ospedale delle Valli dell’Avisio.

A seguito dell’attesa risposta del Nucleo di valutazione provinciale per la verifica degli investimenti pubblici, dovuta ai numerosi chiarimenti forniti dai promotori del partenariato e alla rivalutazione di sostenibilità tecnico-economica per adeguamenti all’aumento dei costi, ora spetterà alla Giunta provinciale esprimersi sulla pubblica utilità dell’opera.

Al termine di una fase caratterizzata da profili più tecnici, economici e normativi, ritengo dovrà avviarsi una importante e diffusa procedura consultiva che coinvolga i territori e le comunità direttamente interessate. Quanto sopra era stato richiesto dallo scrivente e dai consiglieri delle valli coinvolte con proposta di risoluzione dd. 26 ottobre 2021 ed ha trovato rassicurazioni nella posizione espressa dal Presidente Fugatti e ribadita proprio in data odierna in Consiglio provinciale.

Più volte, infatti, il Governatore ha confermato la posizione secondo cui la scelta tra l’opzione della costruzione ex novo su diverso sedime e quella di ricostruzione dell’ospedale esistente non sarà calata dall’alto, bensì oggetto di condivisione, confronto e dialogo con i comuni dell’Avisio e le Valli di Cembra, Fassa e Fiemme.

Una valutazione condivisa dalle amministrazioni delle tre valli e dalle comunità consentirà di giungere alla soluzione più soddisfacente per le esigenze dei territori in termini di cura, garantendo un adeguato servizio sanitario ed un sistema attrattivo per i professionisti della sanità”.

