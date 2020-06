PAOLO VERGNANO (FI) * AMMINISTRATIVE 2020 ROVERETO: « FINALMENTE INIZIA LA CAMPAGNA ELETTORALE, I CITTADINI SCELGANO LO SVILUPPO »

Finalmente inizia la campagna elettorale: i roveretani scelgano lo sviluppo! La Giunta provinciale inserisce la Valdastico nel Piano Urbanistico Provinciale con l’uscita a Rovereto sud. Fin qui nulla che sia incomprensibile. Fugatti, come candidato presidente, ha dichiarato a chiare lettere le sue intenzioni in campagna elettorale, ha vinto in modo netto e quindi ha tutti i diritti di perseguire il mandato che gli hanno consegnato gli elettori.

Gli oppositori hanno, a loro volta, diritto ad insorgere e cercare di bloccare l’opera. Leggo però che questi, ora capitanati dai civici valdughiani, non comprendono come alcune proposte possano servire a Rovereto. È bene spiegarglielo. Quando fui avvicinato dall’attuale coordinatore della Vallagarina discutendo del futuro di Rovereto, era chiaro che l’argomento pregnante fosse lo sviluppo economico-sociale della città che da oltre venti anni vive un immobilismo dettato da scelte provinciali del csx pachidermiche e da giunte comunali che non sono state in grado di sviluppare nulla. I dati sono sotto gli occhi di tutti.

Più approfondivo il tema, allargando lo sguardo allo scacchiere europeo dei trasporti, più mi rendevo conto che il Brennero è e sarà una rotta fondamentale per il traffico di persone e merci e che è giunto il tempo di progettare un nuovo nodo in cui Rovereto sia il centro. Il mio passato in Commissione Ambiente e nel comitato di redazione della legge sulla Mobilità Sostenibile, mi permette di unire le necessità ambientali con quelle dello sviluppo e proporre soluzioni che daranno una accelerazione alla città, senza gravare sulle finanze locali.

I punti principali di sviluppo sono:

-) realizzazione della ferrovia per Riva del Garda,

-) interramento della tratta urbana della Ferrovia del Brennero e della TAV – salvando così lo Spino e la nostra acqua -,

-) contestuale interramento della exSS12 (passante) e l’unificazione della città,

-) funivia per Folgaria.

A questi 4 pilastri, che ho portato come progetto in Forza Italia, si aggiunge il 5^: la realizzazione di un hub di interscambio merci che solo con l’uscita della Valdastico a sud di Rovereto può essere pensabile. Centinaia di posti di lavoro che potrebbero atterrare a Rovereto grazie alla finanza compensativa e al conseguente investimento di capitali privati. La Valdastico è quindi, giocoforza, inserita in questo sviluppo: possiamo scegliere se sfruttarla a nostro favore o se lasciarla ad altri.

Che la nostra coalizione abbia abbracciato la Valdastico come tema generale è chiaro. Al nostro interno, come in ogni famiglia in cui vivono persone pensanti e non soldatini, c’è un dialogo e delle visioni diverse. Il bello della democrazia è questo, ed è questo che mi piace del fare politica propositiva: ci si misura con la volontà dei propri concittadini.

A questi mi rivolgo. Pensate cosa sarebbe Rovereto senza ferrovia, che come tutte le linee ferrate fu contestata aspramente durante la sua progettazione. Senza ferrovia non esisterebbe la nostra zona industriale, così come non si sarebbe sviluppata senza la A22.

Entrambe le vie di comunicazione stanno letteralmente esplodendo. Il futuro del trasporto merci è sempre più spostato verso il ferro. Gli HUB di interscambio sono fonte di sviluppo locale e di abbattimento degli inquinanti a livello globale. Rovereto può ridiventare un nodo industriale-commerciale e turistico, con una sostenibilità ambientale innovativa.

A chi pensa che il Covid-19 sia l’unico argomento da discutere e che si debba realizzare solo a breve termine, ricordo che proprio quando tutti cercano di sopravvivere i territori che credono nel futuro hanno l’occasione di progettarlo per emergere.

Occorre scegliere. Sono sicuro che i cittadini roveretani sceglieranno di cambiare rotta rispetto al passato, dando il giusto peso alle persone che propongono uno sviluppo sostenibile, solido e duraturo per Rovereto.

*

Paolo Vergnano

Consigliere comunale di Forza Italia