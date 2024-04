PAT * ASINO PREDATO A SOPRAMONTE (TN): “ SERVIZIO FAUNISTICO, ‘ L’ORSO HA SFONDATO IL RECINTO E PIEGATO IL CANCELLO D’INGRESSO ‘ “

21.13 - venerdì 12 aprile 2024

In merito alla predazione di un asino a Sopramonte di Trento, il Servizio Faunistico della Provincia comunica che dal sopralluogo compiuto sul posto nella giornata di ieri è stato accertato come l’episodio sia stato causato da un orso. Il predatore ha sfondato il recinto – che non era dotato di specifiche opere di prevenzione anti-orso – e piegato il cancello d’ingresso. Uno specifico incontro sull’episodio è stato programmato per la settimana prossima con l’assessore comunale competente.

Si ricorda che la Provincia autonoma di Trento mette a disposizione in comodato d’uso gratuito (o con finanziamento fino a un massimo del 90%) reti elettrificate a tutela di bestiame o arnie, come noto suscettibili di danno da grandi carnivori. A protezione degli animali al pascolo, viene finanziato inoltre l’acquisto di cani da guardianìa.

L’Amministrazione provinciale garantisce inoltre supporto e assistenza alle attività zootecniche, con l’obiettivo di favorire la coesistenza tra grandi carnivori e attività di montagna. L’invito alla cittadinanza è di attenersi alle buone norme di comportamento suggerite dagli esperti nelle aree frequentate dai grandi carnivori.