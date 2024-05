CONSIGLIO PAT * QUINTA COMMISSIONE: «DIBATTITO SU ESAMI RIPARAZIONE / DDL MINORANZA, PASSO IN AVANTI SU DIRETTORI MUSEI»

13.15 - giovedì 30 maggio 2024

In Quinta commissione, in mattinata, passo avanti (verrà votato il 10 giugno) per il ddl n. 16​ della minoranza sulle nomine e i compiti dei direttori dei musei provinciali e ampia discussione sulla petizione per il ripristino degli esami di riparazione. La vicepresidente della Giunta ha ribadito che si sta cercando una terza via e che il ripristino degli esami di riparazione non è possibile perché non sarebbe più al passo con i tempi.

Petizione sugli esami a settembre, firme a quota 657

In apertura di seduta sono stati ascoltati dalla Commissione i rappresentanti della petizione per la reintroduzione degli esami di riparazione nelle scuole trentine, Laura Rubagotti e Giovanni Ceschi. I due docenti hanno affermato che la petizione, che è stata presentata al Consiglio il 2 aprile, ha raccolto a oggi 657 firme tra i docenti a testimonianza che il sistema del recupero delle carenze è al centro del dibattito nella scuola. Dopo aver ripercorso l’iter del documento e le sue ripercussioni sul piano politico – istituzionale con le dichiarazioni della vicepresidente della Giunta e il ddl 22 della minoranza che prevede una parziale reintroduzione degli esami di riparazione.

Non si tratta una petizioni di insegnanti nostalgici che vogliono riaffermare il loro potere, ma l’attuale sistema certifica come un diritto il successo formativo. Successo che deve essere visto come un traguardo attraverso un sistema educativo ben congegnato ma che necessità la responsabilità dello studente. Il sistema delle carenza non può essere responsabilità esclusiva della scuola perché si sottrae impegno allo studente al quale viene garantita la promozione. Un messaggio che può essere fuorviante e non aiuta a raggiungere una sfida accessibile per tutti. Ceschi ha ricordato che i risultati Invalsi sosterrebbero l’attuale sistema, ma le cose, invece, funzionano perché dall’unità d’Italia gli studenti del Nord – Est sono migliori del resto d’Italia. Ma i dati ministeriali 2022 – 23, invece, dicono che mediamente in Italia sono ammessi all’anno successivo il 76% degli studenti con sospensione del giudizio, da noi è il 94%. Un dato in costante incremento che dimostra che gli insegnanti hanno abbandonato l’idea del recupero delle carenze. Vanno evitate le dichiarazioni da prima della classe, quando invece i dati dovrebbero preoccuparci. Inoltre, ha aggiunto Rubagotti, la dispersione scolastica è in aumento e quindi non è arginata dall’attuale sistema delle carenze. Un appello è stato lanciato anche alla responsabilità delle famiglie e ha invitato i dirigenti a stabilire obiettivi raggiungibili. Il ruolo della perseveranza e anche della fatica va ripristinata. L’obiettivo è quello di una scuola esigente, non indulgente, ma non intransigente. Inoltre, gli studenti vengono descritti come perennemente fragili.

Ma i problemi non si possono affrontare con la loro psicologizzazione come del resto dimostrano le liste d’attesa per gli psicologi e per la certificazione dei bisogni educativa speciali. Infine, la professoressa Rubagotti ha detto che la petizione vuole gettare uno sguardo sul sistema delle carenze, ma anche sull’intero sistema scolastico. Una consigliera di maggioranza ha ricordato che il Ministero ha già fatto passi in avanti per ripristinare il senso di responsabilità dei ragazzi e dei genitori e quindi si è sulla buona strada. Sempre da parte della maggioranza è stato affermato che il sistema è migliorabile ma va messa al centro la figura del docente. Professioni in crisi e che non è più da tempo una prima scelta professionale. C’è quindi da lavorare sulle retribuzioni, ma anche sulla qualità del rapporto con i ragazzi e le loro famiglie.

Una consigliera di opposizione ha detto di essere rimasta stupito che nei gruppi di lavoro sulla scuola i docenti non sono rappresentati e quindi c’è un problema di rappresentanza. La petizione, ha aggiunto, chiama in causa soprattutto il sistema di valutazione nella scuola. Ma, ha anche sottolineato, che la provenienza sociale pesa molto sul successo scolastico. Quindi, non tutte le famiglie hanno la possibilità di recuperare le carenze pagando le lezioni private. Quindi, si apre la questione delle pari opportunità nella scuola, almeno che queste non siano garantite dalla scuola. La scuola del merito, ha aggiunto, non può compromettere la crescita culturale di una comunità. Una valutazione che è stata respinta dai rappresentati della petizione sottolineando le problematiche organizzative delle scuole. Mentre, da un consigliere della maggioranza è stata espressa piena condivisione per i contenuti della petizione, anche perché i giovani oggi escono dalla scuola con lacune e troppe fragilità. Inoltre, ha sottolineato la necessità di sburocratizzare la scuola.

Il problema è quello della diseguaglianza

Nella discussione che è seguita alla presentazione della petizione, la vicepresidente della Giunta ha detto che il tema della burocrazia colpisce tutti e non è di facile soluzione, ma per la scuola è stato attivato, con una delibera di due settimane fa, un gruppo lavoro specifico sulla semplificazione del sistema scolastico. Riguardo il tema della petizione, cioè gli esami a settembre, pur consapevole che il sistema attuale non è la migliore soluzione soprattutto per i ragazzi che portano avanti carenze che li penalizzano nel loro percorso di crescita culturale, ma il sistema degli esami di riparazione non è al passo con i tempi e rischia di far cadere sulle famiglie l’onere di far recuperare nei mesi estivi le materie ai ragazzi.

La storia, ha aggiunto, dimostra questo e oggi, con famiglie complicate, assenti e disgregate o povere culturalmente e economicamente, la proposta della reintroduzione degli esami di riparazione non è percorribile. Da qui la necessità di una terza via condivisa, partecipata che dia una risposta ai ragazzi. Risposta che si sta elaborando in un tavolo tecnico dove verranno coinvolti gli insegnati dividendo gli incontri per territori. Non tutti gli insegnanti, ha aggiunto, concordano con la petizione della quale non si riesce a valutare esattamente la portata. Gli incontri con gli insegnanti verranno fatti dopo l’estate, cioè a settembre. Poi, raccolte tutte le istanze, probabilmente a fine settembre, l’assessorato farà una sintesi. Con la nomina del nuovo comitato di Iprase, ha aggiunto, si è dato avvio a un percorso sui temi della scuola partendo dal benessere dei ragazzi che mostrano un quadro di forte disagio psicologico.

Una consigliera di opposizione ha detto di aver colto nella petizione una richiesta di aiuto da parte degli insegnanti; richiesta che non si può circoscrivere agli esami di riparazione. Le questioni che investono la scuola sono molto più ampie e profonde e non riducibili agli esami a settembre. Tra l’altro, manca una progettualità sul sistema delle valutazioni che passa anche da una migliore organizzazione scolastica. Infine, ha aggiunto che non si possono inseguire modelli vecchi e nostalgici quando la società e i giovani sono cambiati. Senza dimenticare le diseguaglianze sociali che sono sempre più acute anche nel mondo scolastico. Un’altra consigliera di minoranza ha detto che nella petizione si dimentica che la scuola deve essere il luogo anche del riscatto sociale; una scuola inclusiva che si basi sulla pari opportunità tra le famiglie.

Se si dovesse ripristinare l’esame di riparazione, il recupero dovrà avvenire all’interno dell’istituzione scolastica. Ma, ha aggiunto, la petizione ha messo in evidenza il disagio degli insegnanti che subiscono il peso della burocrazia, la scarsità di risorse per i percorsi di recupero e psicologici. Ma andrebbe fatta una riflessione complessiva, in Quinta commissione con la vicepresidente, su dove va la scuola trentina. Una proposta condivisa dal presidente anche perché questa potrebbe essere una risposta seria alla petizione.

La vicepresidente, accettando l’invito al dialogo perché la scuola è di tutti, ha sottolineato l’importanza del potenziamento degli sportelli psicologici. Infine, ha ricordato che il merito si basa sul grado di impegno, quindi l’obiettivo è quello del successo formativo creando per studenti e insegnanti una scuola come luogo sereno.

Direttori dei musei, valorizzare le competenze manageriali

Sul ddl 16, che come detto verrà votato il 10 giugno in commissione, si sono svolte due audizioni. La prima è stata quella del professor Ludovico Solima dell’Università della Campania che ha ripercorso i contenuti della legge Franceschini e ha suggerito alcuni contenuti che andrebbero inseriti nel ddl, tra i quali la definizione del direttore come garante anche dei cittadini – utenti. Importante, per il professore, sarebbe puntare sulla professionalità manageriale e informatica dei direttori introducendo il sistema dei rapporti annuali di attività per calibrare meglio gli obiettivi strategici. Infine, importante sarebbe anche prevedere un rapporto di fine mandato. La proponente ha affermato che i suggerimenti fatti dal docente sono importanti e mettono in evidenza la necessità di normare meglio la figura del direttore. Rispondendo a una domanda, sempre della proponente, Solima, riguardo al rapporto tra Cda e direttore, ha detto che a quest’ultimo andrebbe riservato più spazio, anche perché svolge un ruolo nei confronti della comunità e con il mondo della cultura e della ricerca. In sintesi, il direttive dovrebbe uscire dal ruolo prettamente amministrativo.

La seconda audizione è stata quella di Alessandro Bollo, direttore del Museo del Risorgimento di Torino, il quale ha affermato che le competenze dei direttori sono molto cambiate negli ultimi anni passando da quelle specifiche a quelle manageriali. E questo perché i musei sono diventati macchine complesse dal punto di vista anche economico, comunicativo e della ricerca. Insomma, i musei devono anche lavorare con le comunità e avere ruoli diversificati che richiedono figure direttive che abbiano un mix di competenze e che quindi non si limitino a quella museografica o culturale. Riguardo al ddl, Bollo ha invitato a non limitare il nucleo di selezione ai prof universitario ma di allargarlo anche ad esperti di museologia dando valore alle motivazioni e alle attitudini del candidato. Anche per Alessandro Bollo i ruoli tra Cda e direttore devono essere nettamente diversi.