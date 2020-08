ONDA CIVICA TRENTINO * AREA CASTELLER *: MASCHIO E IANES, « DUE RICHIESTE UFFICIALI PER POTERE VISITARE L’AREA, L’ASSESSORE ZANOTELLI NON SI È DEGNATA DI RISPONDERE »

I consiglieri comunali Andrea Maschio e Marco Ianes, rispettivamente Presidente e Vice Presidente della Commissione Ambiente, Turismo e Vivibilità urbana del comune di Trento, hanno ripetutamente richiesto informazioni inerenti lo stato del sito di Casteller, ubicato sul comune di Trento, dove si ospitano gli orsi catturati su ordine del presidente della Giunta Provinciale Fugatti.

Sono state inoltrate due richieste ufficiali di poter visitare l’area citata senza che l’Assessore Zanotelli si sia degnata di rispondere.

Tale atteggiamento riteniamo si configuri in un pieno e totale spregio e disprezzo dei ruoli istituzionali ricoperti nel comune dove il sito è collocato e per questo il Presidente Maschio ha provveduto ad inviare segnalazione al Dipartimento trasparenza della PAT.

Ci domandiamo come il Presidente Fugatti stia pensando di gestire l’allocazione degli altri animali di cui ha ordinato la cattura, come verranno inseriti a Casteller, nel comune di Trento, senza pregiudicare la sicurezza della cittadinanza, vista la pluri evasione di M49.

Siamo preoccupati per come il Presidente Fugatti stia ragionando su come garantire il rispetto delle regole e delle leggi vigenti in ambito di tutela degli animali, evitando possibili denunce per maltrattamenti, se come risulta si vuole procedere alla castrazione di animali in giovane età e non ancora in piena maturità sessuale raggiunta.

Visti i precedenti sulle richiesta avanzate per la visita al sito, presupponiamo che non ci sarà risposta alle presenti sollecitazioni, tuttavia come Presidente e Vice Presidente della Commissione Ambiente del Comune di Trento, ribadiamo la piena titolarità nel voler sapere come verranno gestite tali questioni sul territorio di nostra competenza.

Siamo qui a ribadire, inoltre, che sarebbe necessaria una politica di confronto tra le parti che governano i territori, coinvolgendo anche esperti di settore ed evitando proclami e slogan puramente elettoralistici, che hanno il solo scopo di evidenziare i “muscoli” davanti ad animali che hanno il solo difetto di seguire le indicazioni di madre natura.

*

Andrea Maschio * Presidente Commissione Ambiente, Turismo e Vivibilità urbana

Marco Ianes – Vice Presidente Commissione Ambiente, Turismo e Vivibilità urbana