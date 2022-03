ITALIA VIVA TRENTINO * « ATTO VANDALICO IN UN SUPERMERCATO A TRENTO, SOLIDARIETÀ AL DIRETTORE E AI DIPENDENTI »

13.48 - martedì 1 marzo 2022

Atto vandalico in un supermercato. La solidarietà di Italia Viva Trentino. È vergognoso l’atto vandalico che stanotte ha coinvolto il supermercato in via Gramsci a Trento. Tutta la comunità di Italia Viva condanna tale gesto di inciviltà, pure pericoloso, ed è vicina al direttore, ai dipendenti e a tutte le persone che vivono con spavento la violazione dei luoghi che frequentano. Ringraziamo il Comune di Trento, nelle persone del Sindaco Ianeselli e dell’Assessore Panetta per la concreta vicinanza.

“Lavoriamo con tutta la comunità per una Trento e un Trentino accogliente, rispettoso e sicuro – commenta la senatrice di Italia Viva, Donatella Conzatti – Educazione e prevenzione devono essere alla base di ogni convivenza pacifica e civile”.