KASWALDER (PATT) * ACQUISTO AZIONI HYDRO DOLOMITI ENERGIA: «HO RITIRATO LA MIA PROPOSTA DI MOZIONE SUL TEMA, PER ADERIRE E FARE “DESISTENZA”»

Approvazione all’unanimità della risoluzione che impegna la Provincia nell’Esercizio del diritto di prelazione sulle quote della società Hydro Dolomiti Energia detenute dal fondo australiano Macquaire. Non posso che esprimere soddisfazione, di fronte all’ampiezza del ventaglio politico che sta aderendo all’idea – da me per primo patrocinata e controfirmata dai consiglieri Bosin e Guglielmi, poi portata avanti in tutte le sedi utili – di acquisire al pubblico la grossa quota azionaria in vendita nella società di capitale proprietaria delle centrali idroelettriche trentine.

Credo fermamente che l’operazione rappresenti la perfetta declinazione di uno spirito autenticamente e concretamente autonomista e “asarino”, da mettere in atto nell’esclusivo interesse della nostra popolazione. L’acqua è di tutti, di tutti dev’essere anche la sua rilevantissima ricaduta economica. Con questo spirito ho deciso di ritirare la mia personale proposta di mozione consiliare sul tema, per aderire e fare “desistenza” di fronte al testo di risoluzione che raccoglie gli intenti di tutta l’aula.

Walter Kaswalder

Gruppo consiliare Partito Autonomista Trentino Tirolese