MINISTERO DELLA SALUTE * CORONAVIRUS – COVID 19 – « I DATI AGGIORNATI A LUNEDÌ 16 NOVEMBRE IN DIRETTA ON-LINE PER SINGOLE REGIONI D’ITALIA / POSITIVI – DECEDUTI – INCREMENTO CASI »

https://www.agenziagiornalisticaopinione.it/wp-content/uploads/2020/11/Schermata-2020-11-16-alle-17.35.30.png 237 1041 admin https://www.agenziagiornalisticaopinione.it/wp-content/uploads/2020/09/AGO.png admin2020-11-16 17:36:292020-11-16 17:36:29MINISTERO DELLA SALUTE * CORONAVIRUS - COVID 19 - « I DATI AGGIORNATI A LUNEDÌ 16 NOVEMBRE IN DIRETTA ON-LINE PER SINGOLE REGIONI D'ITALIA / POSITIVI - DECEDUTI - INCREMENTO CASI »
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