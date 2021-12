AMBROSI (FDI – TRENTINO) * LOTTA ALLA PANDEMIA: « SI ATTIVI UN CONTATTO PER INFORMARE I CITTADINI SULLE TERAPIE DISPONIBILI PER IL COVID »

17:07 - 28/12/2021

Lotta al Covid – Ambrosi (Fratelli d’Italia): “Si attivi un contatto per informare i cittadini sulle terapie disponibili per il Covid”.

La Provincia di Trento è terzultima in Italia per pazienti trattati con gli anticorpi monoclonali. Per far fronte a questa carenza, durante la recente discussione sulla finanziaria in Consiglio provinciale, è stata approvata una mia Proposta di ordine del giorno che impegna la Giunta a promuovere negli ospedali trentini l’utilizzo di terapie a base di anticorpi monoclonali in soggetti a rischio di progressione al Covid-19 severo ma con recente insorgenza della malattia. Sappiamo bene che, per essere efficaci, le terapie monoclonali devono iniziare precocemente in caso di tampone positivo.

Per questo motivo la regione Veneto ha attivato un contatto telefonico/mail attraverso cui un individuo risultato positivo al Covid-19 può contattare un medico dell’Unità Operativa di Malattie Infettive per ricevere spiegazioni dettagliate sulle terapie disponibili (inclusi gli studi sperimentali) ed i criteri di accesso alle cure. Ho quindi depositato una Proposta di mozione per far sì che anche Provincia di Trento attivi un simile servizio per fornire adeguata e pronta informazione alle persone che contraggono il virus.

La chiara e corretta informazione è infatti uno strumento di fondamentale importanza nella lotta al Covid: abbiamo visto come informazioni a volte contraddittorie e opache abbiano generato paura e insicurezza nella popolazione. Non basta implementare una terapia se i cittadini non ne sono messi a conoscenza. In tal senso, un contatto diretto e rapido con un medico specializzato è la migliore risposta che possiamo fornire ai fondati timori e alle paure della nostra gente in questa battaglia che dobbiamo assolutamente vincere al più presto.

Cons. Alessia Ambrosi

Gruppo Fratelli d’Italia

La proposta di mozione depositata sul tema in oggetto e la proposta di ordine del giorno.