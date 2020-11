ROSSI – DALLAPICCOLA – DEMAGRI (PATT) / INTERROGAZIONE: « VACCINO ANTINFLUENZALE STAGIONALE, COME SI È ORGANIZZATA LA PROVINCIA DI TRENTO PER L’APPROVVIGIONAMENTO? »

Già nel mese di maggio 2020 e poi nel corso degli ultimi mesi gli interroganti hanno più volte evidenziato la necessità di organizzare per tempo le modalità per distinguere l’influenza stagionale da quella causata da COVID 19.

L’assessore competente ha sempre evidenziato l’importanza di implementare il piano vaccinale potenziando la somministrazione del vaccino antinfluenzale (stagionale) a più persone ed estendendolo anche a larghe fasce di popolazione cosiddetta non a rischio.

Nel corso degli ultimi 2 mesi la provincia ha effettuato una capillare campagna informativa per promuovere l’’uso del vaccino. Anche le più alte cariche della Provincia hanno contribuito in tal senso, prestando la loro immagine pubblica per questo nobile scopo e sottoponendosi alla vaccinazione antinfluenzale.

In queste settimane sono state diffuse informazioni frammentarie circa l’andamento della campagna di vaccinazione.

Tutto ciò premesso,

si interroga l’assessore competente per conoscere:

1. quante dosi di vaccino siano state acquistate dall’Azienda Sanitaria;

2. quando sia stato effettuato il relativo (o relativi) ordine;

3. quante persone siano state vaccinate e quante di queste non sono appartenenti alle categorie per le quali è stata prevista la gratuità;

4.se si ritiene soddisfacente l’esito del piano di vaccinazione;

5. se si prevede di proseguire con la campagna vaccinale e in caso di insufficienza di dosi come si intenda procedere per l’approvvigionamento.

A norma di regolamento si chiede risposta scritta.

*

Ugo Rossi, Michele Dallapiccola, Paola Demagri