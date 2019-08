MELONI (FDI) * GOVERNO: « M5S PD E LEU INSIEME PER NUOVA “MAGGIORANZA DELLA POLTRONA”, COMPATTI PER RIMANDARE IL PIù POSSIBILE LE ELEZIONI »

“Ecco a voi la nuova ‘maggioranza della poltrona’: M5S, Pd e Leu votano tutti compatti per rimandare il più possibile le elezioni. Un mega inciucio che unifica tutti i movimenti di sinistra decisi a non dare la parola agli italiani ed evitare la probabile affermazione delle forze sovraniste. Per Fratelli d’Italia il popolo è sempre sovrano. Elezioni subito per dare all’Italia un Governo forte e coeso che possa far ripartire l’economia, creare posti di lavoro, garantire la sicurezza e difendere i nostri confini”

Lo scrive il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, postando la foto del tabellone elettronico del Senato sull’esito del voto sul calendario dei lavori.