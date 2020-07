EDIZIONE SRL * ATLANTIA E ASPI: PRESIDENTE MION, « NECESSARIO TENERE CONTO DELLA COMPLESSA TRATTATIVA ANCORA IN ESSERE SUL TEMA DELLA NUOVA GOVERNANCE DI AUTOSTRADE PER L’ITALIA »

il Presidente di Edizione srl, a margine dell’Assemblea della società tenutasi oggi, sul tema Atlantia e ASPI ha dichiarato:

“E’ necessario tenere conto della complessa trattativa ancora in essere sul tema della nuova governance di Autostrade per l’Italia, che segue ai recenti accordi intervenuti tra la società, la sua controllante Atlantia e il Governo italiano. Poiché è ancora pendente il rischio di revoca e non sono ancora definiti i riflessi su Atlantia stessa e quindi su tutti i suoi azionisti. si ritiene opportuno evitare commenti e dichiarazioni che possano in qualche modo turbare l’andamento degli incontri in corso”.