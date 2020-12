MEDIASET – CANALE 5 * ” STRISCIA LA NOTIZIA “: « VALERIO STAFFELLI FINISCE ALL’OSPEDALE NEL TENTATIVO DI CONSEGNARE IL TAPIRO D’ORO AL BALLERINO ROBERTO BOLLE »

È finito con il trasferimento di Valerio Staffelli in ambulanza al Gaetano Pini di Milano il tentativo dell’inviato di Striscia la notizia di consegnare il Tapiro d’oro a Roberto Bolle, étoile di fama mondiale il cui balletto del 7 dicembre trasmesso su Rai Uno in occasione della riapertura della Scala, spacciato per inedito, altro non sarebbe che il rimontaggio di una precedente esibizione registrata a New York.

Staffelli ha intercettato Bolle fuori dagli studi Rai e, dopo un primo rifiuto del ballerino di concedersi alle telecamere del tg satirico, lo ha seguito fino all’ingresso della sua abitazione. Qui è stato inizialmente “cinturato” dal portinaio di casa Bolle, successivamente il taxi – probabilmente nel tentativo di accompagnare l’attapirato passeggero fino all’ingresso del portone – è salito sul marciapiede e sul piede dell’inviato di Striscia. Per sedare gli animi c’è stato bisogno dell’intervento delle forze dell’ordine e per Staffelli si è reso necessario il trasferimento in ospedale in codice giallo.

Il servizio andrà in onda prossimamente a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35).