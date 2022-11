RFI * BYPASS TRENI – TRENTO: « FIRMATO IL PROTOCOLLO DI LEGALITÀ, PER LA REALIZZAZIONE DELLA CIRCONVALLAZIONE »

16.26 - martedì 15 novembre 2022

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

RFI, FIRMATO IL PROTOCOLLO DI LEGALITÀ PER LA REALIZZAZIONE DELLA CIRCONVALLAZIONE DI TRENTO

Tra Commissariato del Governo per la Provincia Autonoma di Trento, Rete Ferroviaria Italiana e Organizzazioni sindacali di categoria per prevenire e contrastare le infiltrazioni criminali

Firmato il Protocollo di legalità tra il Commissariato del Governo per la Provincia Autonoma di Trento, Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS), il Commissario Straordinario di Governo per il potenziamento della linea Fortezza-Verona Paola Firmi e Organizzazioni sindacali di categoria per gli interventi relativi alla realizzazione della Circonvallazione di Trento, con lo scopo di prevenire e contrastare le infiltrazioni della criminalità organizzata in materia di appalti, servizi e forniture pubbliche.

La realizzazione della Circonvallazione di Trento, oltre a rappresentare un collegamento fondamentale per la funzionalità dell’intero Corridoio Europeo Scandinavo-Mediterraneo (ScanMed), contribuisce all’efficientamento del trasporto internazionale delle merci e al soddisfacimento dell’incremento di domanda previsto sull’asse Monaco-Verona aprendo nuovi scenari di sviluppo per il tessuto logistico locale.

I Protocolli prevedono la collaborazione tra il Commissariato del Governo per la Provincia Autonoma di Trento e RFI per vigilare sul pieno rispetto della legalità nei contratti pubblici, sviluppando, in aggiunta agli standard richiesti dalla normativa, ulteriori forme di controllo, scambio di informazioni e procedure che ne garantiscano la trasparenza. I documenti sottoscritti riguarderanno tutta la filiera delle imprese affidatarie dei lavori che a qualunque titolo saranno impegnate nella realizzazione delle opere.

L’attività rientra fra le iniziative intraprese dal Gruppo FS, con il coordinamento della Security & Risk – Protezione Aziendale, per tutelare la realizzazione di opere e la prestazione di servizi di interesse pubblico da ogni tentativo di infiltrazione da parte della criminalità organizzata.

L’investimento complessivo dell’opera è di circa 1278 milioni di euro, finanziati con i fondi del PNRR.