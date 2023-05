MEDIASET – CANALE 5 * ” STRISCIA LA NOTIZIA”: « LILLI GRUBER E GLI ORECCHINI DI LUSSO SFOGGIATI A OTTO E MEZZO, DA QUANDO UNA GIORNALISTA PUÒ FARE PUBBLICITÀ? » (QUESTA SERA ORE 20.35)

18.21 - lunedì 8 maggio 2023

Questa sera Striscia la notizia torna sul caso dello sfoggio reiterato di orecchini di una nota marca di gioielli (Vhernier) da parte di Lilli Gruber durante il programma Otto e mezzo su La7. Per l’Ordine dei Giornalisti è normale che una giornalista professionista come Lilli Gruber faccia pubblicità a una griffe senza incorrere in sanzioni? E per Urbano Cairo (editore di La7) è accettabile che uno spazio giornalistico diventi un atelier di moda? Se così fosse anche gli ospiti dovrebbero adeguarsi. Prossima puntata: Massimo Giannini, Gad Lerner e Marco Travaglio ingemmati.

