COMUNE DI TRENTO * POLITICHE GIOVANILI: « OPPORTUNITÀ PER NEOLAUREATI, DUE I TIROCINI NELL’ÀMBITO DELLA COMUNICAZIONE »

09.13 - giovedì 21 settembre 2023

Opportunità per neolaureati, due tirocini nell’ambito della comunicazione. Iscrizioni entro le ore 12 di giovedì 5 ottobre, indennità pari a 3 mila e 600 euro lordi. Ultime due settimane di tempo per candidarsi ai due tirocini per neolaureati banditi dal Comune in collaborazione con l’Università degli studi di Trento per cimentarsi nell’ambito della comunicazione. Gli interessati possono iscriversi entro 12 mesi dal conseguimento del titolo inviando la propria candidatura all’indirizzo servizio.cultura-turismo@pec.comune.trento.it entro le ore 12 di giovedì 5 ottobre.

Una posizione è aperta all’ufficio Politiche giovanili, dove il tirocinante supporterà lo staff nella gestione della comunicazione web e social con la creazione di contenuti pensati per promuovere le attività realizzate dall’ufficio e i progetti promossi dal Piano giovani di zona Trento Arcimaga 2023 e 2024. La seconda proposta riguarda invece l’ufficio Cultura, turismo ed eventi e prevede la promozione con video, foto e grafiche delle iniziative promosse in ambito culturale e turistico.

L’esperienza, per cui è previsto il riconoscimento di un’indennità di 3 mila e 600 euro lordi, avrà una durata di circa 6 mesi, indicativamente da novembre 2023 ad aprile 2024, per un totale di circa 630 ore distribuite su un orario indicativo di 25 – 30 ore a settimana. Alla domanda di selezione dovranno essere allegati la lettera motivazionale, il curriculum vitae e l’attestato di laurea completo degli esami sostenuti. Per ulteriori informazioni e per consultare il bando è disponibile il sito di Trento giovani: https://tinyurl.com/4wbx85w8.