CONSIGLIO REGIONALE TN-AA * « APPROVATO IL BILANCIO CONSOLIDATO DELLA REGIONE, OGGI IN AULA A BOLZANO L’ULTIMO ATTO DELLA LEGISLATURA »

11.03 - mercoledì 20 settembre 2023

Il Consiglio regionale è riunito oggi a Bolzano si è aperto con un minuto di silenzio per ricordare la scomparsa del consigliere regionale Gerold Meraner, in carica dal 1983 al 1993. Il presidente dell’Aula ha poi trattato brevemente il punto 1 all’ordine del giorno, comunicando che le interrogazioni presentate hanno trovato risposta. E’ toccato poi al punto numero 2, ovvero la proposta di delibera Nr. 49:: “Approvazione del bilancio consolidato della Regione autonoma Trentino-Alto Adige per l’esercizio 2022 presentata su richiesta della Giunta regionale”.

Il presidente della giunta ha detto che “la proposta è un atto di consuntivo in cui confluisce tutto quello che riguarda l’amministrazione pubblica della Regione, del Consiglio e delle società che afferiscono a questa amministrazione. Tutte le società controllate e partecipate hanno avuto un bilancio positivo, con una sola eccezione. Il quadro d’insieme è questo” ha detto il presidente della Regione. Dopo un solo intervento il punto in questione è stato votato: con 35 voti favorevoli la proposta di deliberazione è stata votata ed approvata. A quel punto la seduta è stata tolta ed il presidente ha salutato tutti gli intervenuti.