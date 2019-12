RAI RADIO 2 * “ è BIAGIO ANTONACCI DAY “: « PROSEGUONO LE GIORNATE DI DEDICATE AI GRANDI DELLA MUSICA »

Lunedì 9 dicembre sarà il “Biagio Antonacci Day”. In occasione del lancio del nuovo singolo, “Ci siamo capiti male”, che anticipa il ritorno dell’artista con l’album “Chiaramente visibili dallo spazio”, Biagio Antonacci sarà protagonista di una vera e propria maratona radiofonica targata Rai Radio2. Si inizierà in diretta alle 10.30 dalla nuova Sala B di Via Asiago, per una puntata speciale di “Radio2 Social Club”:

A Luca Barbarossa e Andrea Perroni il compito di raccontare la parte più propriamente artistica del cantautore, con il taglio sempre ironico del programma e con il sostegno musicale della Social Band. Alle 12.00 sarà la volta di ‘Non è un paese per giovani’, con Max Cervelli e Tommaso Labate, e il loro modo dissacrante di affrontare qualsiasi tematica; alle 16 Antonacci sarà ospite di Mauro Casciari e del duo comico Corrado Nuzzo e Maria Di Biase che gli apriranno le porte di ‘Numeri Uni’ con tutta la comicità e l’ironia che gli è congeniale. Il Biagio Day arriverà fino in fondo alla giornata, con la partecipazione “notturna” al programma di Andrea Di Ciancio e Roberto Arduini ‘I Lunatici’, in onda dalle 00.30 alle 6 che sonderanno gli aspetti più curiosi e inediti dell’artista.

Per partecipare allo speciale ‘Biagio Antonacci Day’ di Radio2 Social Club è possibile scrivere a socialclub@rai.it e attendere conferma. Il DAY sarà anche in streaming su RaiPlayRadio.it/Radio2, sulla app RaiPlay Radio e con contenuti speciali e dirette sulle pagine facebook, instagram e twitter di @RaiRadio2.