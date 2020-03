LUCIO GARDIN * #IORESTOINCASA E RACCONTO – RASSEGNA DI PENSIERI CONTRO L’ISOLAMENTO COVID-19: « SE AMATE SCRIVERE è IL MOMENTO DI LIBERARE LA VOSTRA FANTASIA, PER ESSA NON ESISTONO ZONE ROSSE »

#ioRestoIncasaEracconto – RASSEGNA DI PENSIERI contro l’isolamento.

Da giorni siamo costretti in casa con tanto tempo a disposizione, e forse è arrivato il momento di fare ciò che abbiamo sempre rinviato per mancanza di tempo. È il momento di prendere la penna in mano e scrivere, raccontare storie che avevamo nascosto in un cassetto troppo piccolo per contenerle.

Il comitato organizzatore delle Feste Vigiliane, nonostante il periodo tutt’altro che allegro, è impegnato ad allestire l’evento di giugno che non può non tenere conto dell’emergenza che stiamo vivendo. Per questo abbiamo deciso di coinvolgere tutte le persone che amano scrivere, a mettere su carta una riflessione, una poesia, un testo, su questo difficile momento. Non vuole essere un “concorso”, perché i concorsi hanno in sé il concetto di competizione e in questo momento c’è bisogno di condividere più che di competere; è più una “rassegna di pensieri”.

Quindi, se amate scrivere è il momento di prendere la vostra fantasia e liberarla, lasciatela giocare, fatela uscire, per lei non esistono zone rosse. Il tema del racconto dovrà essere “IL CAMBIAMENTO”. Il cambiamento come punto di partenza per una rinascita. Il cambiamento in ogni suo aspetto, quello climatico, degli equilibri mondiali, tecnologico, dell’economia globale, del linguaggio, e qualsiasi altro tipo di cambiamento che quest’epoca, più di ogni altra precedente, ci sta imponendo.

A partire dal cambiamento delle abitudini, cui questa situazione difficile ci sta obbligando. I racconti migliori saranno declamati all’interno delle prossime Feste Vigiliane in una serata speciale, dove finalmente potremo tornare a stare uniti e vicini.

Gli scritti non dovranno superare la lunghezza di 2mila caratteri e dovranno essere spediti entro il 30 aprile all’indirizzo mail info@festevigiliane.it.

Già che dobbiamo stare in casa, possiamo dire #ioRestoIncasaEracconto

*

Il responsabile artistico

Lucio Gardin