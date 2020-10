MASè (LA CIVICA) – QUESTION TIME * INVALIDI: « LA PAT INTENDE INTEGRARE I CONTRIBUTI PER I DISABILI CHE DEVONO MODIFICARE I PROPRI AUTOMEZZI PER RENDERLI IDONEI ALLA GUIDA? »

Nella giornata odierna Vanessa Masè Consigliere provinciale de La Civica, ha discusso, durante la seduta del Consiglio provinciale, una Question Time in cui sollecita la Giunta a integrare i contributi per i disabili che devono modificare i propri automezzi per renderli idonei per la guida, estendendo tali contributi anche agli ausili per la salita e discesa in autonomia, e non solo per la conduzione del mezzo, come è attualmente.

La richiesta nasce dalle sollecitazioni pervenute proprio da quelle persone disabili che fino ad ora potevano avere accesso ad una contribuzione per l’adattamento del veicolo per la guida, ma non per la salita e la discesa.

L’Assessore alla Sanità Stefania Segnana ha accolto tale richiesta garantendo non solo la stesura di un atto che contempli per il futuro la possibilità di accesso a tali contributi, ma anche di valutare una eventuale riconsiderazione delle domande di contributo pregresse.

La disponibilità manifestata dall’Assessore è sicuramente una risposta che va nel senso auspicato di un incoraggiamento e sostegno al bisogno di autonomia delle persone con disabilità motoria, che da sempre cercano di vivere con dignità la propria condizione.

