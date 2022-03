MUSE – TRENTO * “MOBILITY PARTY“: « TORNANO GLI INCONTRI PER MUOVERSI VERSO IL FUTURO, SABATO 9 APRILE E DOMENICA 15 MAGGIO »

13.51 - mercoledì 9 marzo 2022

Secondo appuntamento, sabato 12 marzo, con il Mobility Party, un pomeriggio di attività proposte dal MUSE per approfondire e sperimentare i temi della nuova mostra “2050: Come ci arriviamo? Mobilità sostenibile, più pulita, più veloce, più sicura e per tutti”. Visite guidate, corner tematici, laboratori e attività performative sulla mobilità del futuro rivolte a bambini e famiglie, pronti a mettersi in gioco per imparare e immaginare come ci si muoverà nel futuro. Tutte le attività sono comprese nel biglietto d’ingresso al museo che, per l’occasione, avrà tariffa ridotta (7 euro).

Tra le varie proposte, Quando sarò grande…, attività creativa e partecipativa, a cura dei Volontari MUSE, in cui i bambini immaginano il loro anno 2050; Sabbie mobili – sand art, viaggio poetico tra sogno e realtà (a cura di Nadia Ischia) dove la musica guida le mani e i disegni di sabbia appaiono, si fondono, spariscono e rinascono; Rubber Car, laboratorio al MUSE FabLab per creare una macchina azionata da elastici e sperimentare come l’energia potenziale possa essere convertita in energia cinetica.

E ancora, visite guidate alla mostra “2050: come ci arriviamo?”, un corner dove scoprire come sarà guidare l’auto nel futuro (a cura di Autostrade del Brennero), MOBIThinkering, Mobility quiz e giochi da tavolo basati sui principi e le varie declinazioni del tema mobilità. Il tutto, in attesa dello spettacolo Ecomonsters puppet show, nel quale Sputnik, Laika e le loro marionette a fili, costruite interamente con materiali di recupero, accompagneranno il pubblico in un viaggio divertente fra esplosioni, esperimenti improbabili, cortocircuiti improvvisi dove le leggi della fisica si stravolgono e il quotidiano diventa straordinario. A cura di All’inCirco.

Qui il programma completo della giornata. Prenotazioni su Ticketlandia.

Prossimi Mobility Party

sabato 9 aprile 2022, domenica 15 maggio 2022

La mostra

Al MUSE – Museo delle Scienze di Trento, la mostra “2050: come ci arriviamo? Mobilità sostenibile, più pulita, più veloce, più sicura e per tutti”, visitabile fino al 26 giugno 2022, affronta le sfide e le scelte connesse alla transizione ecologica con un grande obiettivo: arrivare al 2050 con una mobilità a emissioni zero. Ideata da MUSE – Museo delle Scienze, -skopìa Anticipation Services e Fondazione Museo Storico, con contributi originali di Enti pubblici e privati, la mostra rappresenta un viaggio fra le sfide e le strategie messe in campo per affrontare il tema della mobilità sostenibile, calandola in un contesto più ampio come quello europeo senza però trascurare le possibili ricadute nel contesto interregionale e locale. L’allestimento, curato dall’architetto Mario Cucinella con impianto narrativo a cura di Zeranta edutainment, è realizzato con filati rigenerati delle reti da pesca e da materiali di scarto riciclati o riciclabili al 100%, e si sviluppa tra docce sonore, pareti interattive e video-proiezioni.

La mostra è realizzata in collaborazione con Eni, Circular Partner del MUSE, e con Ferrovie dello Stato Italiane, Rai Isoradio e Rai Pubblica utilità Media Partner della mostra.

Le aziende che hanno affiancato il MUSE nell’ideazione e sviluppo della mostra sono:

Main Sponsor – Italscania, Autostrada del Brennero SpA

Special Sponsor – Alstom, LeasePlan, Leitner, FS Sistemi Urbani

Si ringraziano ITAS Mutua, Zobele Holding, Trillary

