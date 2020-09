MARCELLO CARLI * POLITICHE AMBIENTALI: « IL GREEN NEW DEAL EUROPEO E LE PROSPETTIVE DI INVESTIMENTO PER I COMUNI ITALIANI, DIALOGO CON IL GIà MINISTRO GALLETTI (TRENTO – MUSE IL 12/9 ORE 11.00) »

Sabato 12 settembre alle ore 11.00 al Gardino del Muse (Tn) incontro pubblico con: Marcello Carli candidato sindacodi Trento e Gian Luca Galletti già Ministro dell’Ambiente (2014/2018).

Tema dell’incontro.

Politiche per l’ambiente: il Green New Deal europeo e le prospettive di investimento per i comuni italiani.