CUCINE A MOTORE FOOD TRUCK FESTIVAL * SAPORI&CUCINA: « IL 6 7 E 8 SETTEMBRE A TRENTO IL CIBO DI STRADA GOURMET E DI QUALITà »

Da venerdì 6 a domenica 8 settembre Piazza Fiera a Trento sarà la location di una nuova tappa di Cucine a Motore, il food truck festival itinerante che porta nelle più belle piazze del nord Italia cibo di strada gourmet e di qualità.

Un format, quello di Cucine a Motore, nato nel 2015 e che continua a riscuotere successo tra gli appassionati del buon cibo e non solo. Il festival, infatti, porta nelle piazze e nei parchi dove si svolge un’atmosfera di festa e divertimento, con musica, intrattenimento e attività che coinvolge grandi e piccoli.

La tappa trentina, patrocinata dal Comune di Trento e organizzata dall’Associazione Astragalo, prevede una ricca offerta gastronomica grazie ai food truck presenti in piazza dal venerdì sera fino alla domenica sera, con cucine sempre aperte. Non mancheranno specialità tipiche delle varie regioni d’Italia, particolari cotture e tagli di carni, piatti dal sapore internazionale, proposte veggie, prodotti dolci e salati, di cui potrete avere un’anticipazione in seguito nelle curiosità e menu dei food truck. Inoltre, non mancherà anche la birra grazie alla collaborazione con Forst, che proporrà una speciale selezione delle sue migliori birre. Freschezza, prodotti di qualità, proposte gourmet e mezzi colorati che danno sfoggio della creatività dei truckers che con passione girano di città in città con le loro cucine attrezzate come dei veri ristoranti.

Non solo food per Cucine a Motore ma anche tante iniziative con gli spettacoli e lo speciale mercatino delle eccellenze artigianali di Mani Cuore Passione opere dell’ingegno creativo degli associati che proporranno le loro creazioni, incisioni a punta secca, lavorazione con il legno, Bijoux e cucito.

Non mancherà la musica dal vivo, si parte venerdì 6 settembre alle 19.00 con l’esibizione live di Acustic Duo Afterclap e a seguire Max Acquaviva Dj. Sabato 7 settembre, dalle 19.00 la musica di Dj Deesbet e poi di Dj Blender, entrambe le serate organizzate in collaborazione con Rosso Pubbliche Relazioni e Nicola Pesca Eventi. Si chiude domenica 8 settembre con il meglio della musica popolare e d’autore italiana dei Briganti del Folk.

Un format di successo quello di Cucine a Motore che appassionati di street food, famiglie, giovani e meno giovani che, dopo l’appuntamento di Trento, proseguirà per tutti i weekend di settembre (le tappe aggiornate sulla pagina Facebook del festival facebook.com/cucineamotore).

Orari:

venerdì 6 settembre: dalle 18.00 alle 24

sabato 7 e domenica 8 settembre: dalle 11.00 alle 24