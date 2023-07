URZÌ (FDI) * ORSI TRENTINO: « LA GIUNTA PAT NON DISTRAGGA L’OPINIONE PUBBLICA SU POLEMICHE PER L’ABBATTIMENTO DELL’ORSO IN GABBIA, SI CONCENTRI SU QUELLI LIBERI E PERICOLOSI »

12.03 - domenica 16 luglio 2023

Non vorremmo che il problema degli orsi in Trentino fosse affrontato dall’attuale nostra maggioranza di Governo locale (che sosteniamo senza avere assessori) nel modo peggiore possibile, ossia con una caccia alle streghe concentrata esclusivamente sulla soppressione dell’orso responsabile della morte di Andrea Papi, che è in gabbia.

Il problema sono gli orsi non in gabbia, lo sono quelli liberi, e quindi tutto il grande parlare di queste ore attorno alla ordinanza dei giudici amministrativi che sospende la soppressione dell’orso in gabbia rischia di spostare l’attenzione da il vero e unico problema che è quello degli orsi liberi.

Fratelli d’Italia ha fatto approvare dal consiglio provinciale l’11 maggio scorso una Risoluzione in cui si impegna la Giunta provinciale:

1. a proseguire la propria azione in tutte le sedi Istituzionali opportune affinché gli strumenti di gestione degli orsi previsti dal PACOBACE (di cui si chiede comunque la revisione) risultino effettivamente applicabili con modalità efficaci, anche laddove prevedano l’abbattimento tutela della sicurezza del territorio e della collettività e a proseguire nel percorso di modifica delle norme e degli strumenti ad oggi in vigore, come deliberato anche dall’assemblea del Consorzio dei Comuni trentini;

2. a individuare nell’ambito del tavolo costituito presso il competente Ministero un numero massimo di esemplari, compatibilmente con il contesto orografico, economico e sociale, chiedendo altresì di riconoscere alla Provincia autonoma di Trento maggiore autonomia gestionale rispetto agli orsi problematici;

3. a favorire l’allocazione degli esemplari in eccesso rispetto al progetto originario verso territori extraprovinciali ed europei idonei ad accoglierli; rimane inteso che l’alternativa a tale soluzione resta quella dell’abbattimento.

Tutto questo ci impegna a rinnovare alla attuale Giunta provinciale (che sosteniamo ma in cui non abbiamo assessori) l’invito a non distrarre l’opinione pubblica con una inutile polemica sull’abbattimento dell’orso in gabbia concentrando tutte le energie su quelli pericolosi liberi.

Nelle more delle valutazioni sui prossimi provvedimenti inseriti in assestamento di bilancio si dovrebbe operare subito sulla base delle leggi già in vigore e che permettono margini di azione varando contestualmente un immediato pacchetto di provvedimenti di prevenzione e gestione dei grandi predatori sollecitati già dalla nostra candidata presidente Francesca Gerosa: rimanere fermi solo protestando contro le ordinanze di abbattimento dell’unico orso in gabbia non risolve i problemi anzi contribuisce a fare crescere tensione lasciando totalmente invariate le situazioni che sono origine di preoccupazioni per i cittadini e danni per gli operatori economici.

Fratelli d’Italia non accetterà che si perda ulteriore tempo.

Alessandro Urzì,

Commissario provinciale FdI Trentino