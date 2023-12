23.03 - sabato 30 dicembre 2023

Foto di Leonardo Sala e Paolo Saltori, video di Ettore Capoccia.

*

Il corteo si è fermato davanti alla sede della Rai, in via Perini. I manifestanti hanno attaccato un lenzuolo con sopra i fogli con scritti i nomi dei giornalisti palestinesi uccisi sul lavoro. I fagotti appesi sono un simbolo di pace, per richiamare l’attenzione sui bambini palestinesi morti.