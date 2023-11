LORENZO RIZZOLI * ASSESSORI PAT: « GEROSA E CIA NON PRESENTI IN GIUNTA? RINUNCINO ALLA QUOTA DI INDENNITÀ DEL PERIODO DI NON ESPLETAMENTO »

09.45 - venerdì 24 novembre 2023

Egregio direttore Franceschi,

è trascorso ormai un mese dall’esito delle elezioni del Consiglio Provinciale della Provincia Autonoma di Trento; ad oggi due assessori nominati dal Presidente Maurizio Fugatti non si sono presentati alle prime due sedute della Giunta Provinciale. Di chi è la colpa? Credo che FdI abbia il diritto di rivendicare un certo ruolo, dato il risultato elettorale (secondo partito della coalizione di destra, a sostegno di Maurizio Fugatti); credo anche che un ruolo di prestigio spetti anche alla più votata della lista di FdI, Francesca Gerosa.

Sono più che convinto che, se da un mese a questa parte siamo in questa situazione, la colpa sia da additare al Presidente Fugatti, incapace di dialogare con le forze alleate, andando dritto dritto per il suo pensiero e la sua idea di Giunta (può farlo, non lo metto in discussione, ma va al di là di ogni logica di confronto e dialogo). Lo dimostra poi il modo con il quale il Presidente Fugatti ha nominato gli assessori, attraverso un decreto firmato in extremis il 17 novembre 2023, senza alcun rispetto degli accordi presi con FdI.

Ad oggi ci sono state due sedute di Giunta Provinciale, alla quale hanno partecipato il Presidente Fugatti, il Vicepresidente Spinelli e gli Assessori Failoni, Tonina e Gottardi. Non pervenuti gli Assessori Francesca Gerosa e Claudio Cia, nominati con il decreto del 17 novembre scorso.

Si legge che a fine mese i due Assessori di FdI percepiranno l’indennità di Assessore.

Il mio auspicio è che vi sia una rinuncia, da parte loro, dell’indennità del mese di novembre, o meglio, una rinuncia della quota di indennità proporzionata al periodo di non espletamento della carica di Assessore. Percepire l’indennità di Assessore senza neanche svolgerne l’incarico sarebbe come “rubare nelle tasche dei trentini”; ma credo che, da persone responsabili, avranno pensato a questo tema.

Ricordo quando feci parte del consiglio circoscrizionale della circoscrizione Oltrefersina (Consigliatura 2009-2015) rinunciai, per oltre metà del mandato, all’indennità di 60 euro a consiglio, esercitando la funzione di consigliere circoscrizionale gratuitamente, nonostante l’assidua presenza in consiglio.

Mi aspetto un comportamento responsabile da parte degli Assessori eletti che oggi non siedono in Giunta Provinciale, anche se non per colpa loro, ma per responsabilità di un Presidente della Provincia che nega ogni tipologia di confronto, andando contro ad accordi politici presi con le altre forze politiche.

Questa battaglia politica tra il Presidente Fugatti ed il gruppo FdI non porta beneficio a nessuno, anzi: chi ne subisce le conseguenze sono l’Autonomia della nostra Provincia ed i trentini.

*

Lorenzo Rizzoli – Trento