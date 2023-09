PATT – SEZIONE TRENTO * AUTONOMIA – INCONTRO PUBBLICO A TRENTO: MARCHIORI, « IL RILANCIO DELLA REGIONE TN AA HA TROVATO L’UNANIMITÀ DI TUTTI I RELATORI »

12.35 - mercoledì 6 settembre 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

Nella giornata dell’Autonomia una serata per riflettere, confrontarsi e raccontare l’Autonomia nella quotidianità. La sala piena, i relatori preparati e un clima altamente positivo. Il Partito Autonomista Trentino Tirolese ha voluto dare valore alla giornata dell’Autonomia con un appuntamento dal titolo significativo: L’autonomia nella nostra vita che si è tenuto ieri sera presso la sala della Circoscrizione san Giuseppe-Santa Chiara.

Relatori importanti hanno accompagnato il pubblico nella serata a partire dal sen. Oskar Peterlini, oltre 30 anni di vita politica con la Svp fra consiglio provinciale, regionale e senato della Repubblica; il dott. Matteo Migazzi, esperto in campo fiscale e tributario oltre che amministratore di Pensplan e membro della Commissione dei 12 e Simone Marchiori, segretario politico del Patt.

L’evento è stato organizzato dalla Sezione di Trento del Patt e proprio per questo è stato introdotto dalla segretaria cittadina Giordana Detassis che ha portato il saluto della sezione e rimarcato come sia fondamentale andare a votare e non disertare le urne per permettere alla democrazia di crescere e alla nostra autonomia di essere ancora protagonista del futuro della nostra terra.

Si è ricordato quanto sia stato fondamentale l’accordo di Parigi del 5 settembre 1946 fra i ministri degli esteri di Italia ed Austria, Alcide De Gasperi e Karl Gruber, per garantire tutela alla minoranza linguistica tedesca e spalancare di conseguenza le porte dell’autonomia del Trentino Alto Adige. Dalle parole del sen. Peterlini si è capito quanto sia fondamentale la preparazione e la qualità delle persone dentro un contesto politico.

Dall’impegno in consiglio regionale per vent’anni, non sempre in sintonia con il proprio partito ma convinto che se un’idea è giusta vada sostenuta, spiegata e perseguita con tenacia come è successo con la nascita della previdenza complementare regionale Pensplan, di cui, lo stesso Peterlini, ne è stato l’ideatore. E poi l’impegno in parlamento a spiegare che l’autonomia è un grande valore e che una nazione evoluta deve investire e sostenere l’autogoverno delle piccole comunità.

Con il dott. Matteo Migazzi si è parlato di come il progetto legislativo dell’autonomia differenziata non sia un pericolo per la nostra specificità perché è un’altra cosa difficilmente paragonabile all’autonomia del Trentino e dell’Alto Adige che è garantita da uno statuto e da diritti costituzionali oltre che da un ancoraggio internazionale. Migazzi ha toccato anche il tema dell’Euregio, la collaborazione tra le realtà del Trentino, dell’Alto Adige e del Tirolo, ritenendo che lo stesso possa essere sempre più protagonista nella collaborazione tra territori di montagna in un Europa delle regioni e dei popoli.

Il segretario politico del Patt Simone Marchiori ha spiegato come una terra che ha nell’Autonomia la propria forma di governo sia una terra con una migliore coesione sociale. L’autogoverno contribuisce alla crescita e permettere alle comunità di esserne protagoniste e proprio per questo è fondamentale la presenza politica dei partiti di raccolta come lo sono l’Svp in Alto Adige e il Patt in Trentino.

“Il Patt – ha spiegato Marchiori – non può limitarsi a difendere e controllare l’Autonomia, ma deve esserne protagonista, parte attiva. Per questo si è preso la responsabilità di delineare una visione di Trentino per i prossimi 10 anni, senza limitarsi a criticare o a gestire l’impellente. Siamo pronti e motivati a proporre sul territorio le nostre idee e a chiedere con entusiasmo, passione e determinazione la fiducia ai trentini”.

Il rilancio della Regione Trentino Alto Adige è il tema che ha trovato l’unanimità di tutti i relatori. Una regione che va ripensata, non al ribasso ma in una forma nuova, che le permetta di essere custode autorevole. Una regione che unisce e mai che divide proprio come è stata pensata dai padri fondatori nel dopoguerra.

Il numeroso pubblico intervenuto è stato coinvolto più volte nel dibattito portando numerose domande e punti di vista su vari temi: dal sociale, alla gestione dei grandi carnivori fino al coinvolgimento dei giovani per dare il giusto ricambio ad una democrazia che spesso vede nella politica qualcosa di poco attrattivo.

Simone Marchiori

Segretario politico Patt