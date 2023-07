A.C. CALCIO TRENTO * “ONORA LA CITTÀ “: PRESIDENTE GIACCA, « AL VIA LA NUOVA CAMPAGNA ABBONAMENTI 2023-2024 »

12.47 - venerdì 14 luglio 2023

‘Onora la città’ è un titolo che nasce da uno degli slogan utilizzati dai tifosi gialloblù per incitare la squadra. Una frase che la Società ha scelto e condiviso per dimostrare, ancora una volta, la vicinanza ai propri sostenitori.

Numerose le novità pensate per questa stagione sportiva: dal ribasso dei prezzi in Tribuna Nord alla promo ‘Porta un amico’ così come quella riservata agli Over 65. Fondamentale, inoltre, la collaborazione con il Main Partner Dao Conad che, ancora una volta, ha scelto di sposare il progetto dell’A.C. Trento 1921, offrendo un importante contributo per tutti coloro che sceglieranno di abbonarsi per la prossima stagione sportiva.

La campagna abbonamenti sarà strutturata in due fasi: la prima, riservata ai vecchi abbonati della stagione 2022-2023, permetterà di confermare il proprio posto da lunedì 17 a venerdì 21 luglio, recandosi presso gli uffici dell’A.C. Trento 1921 negli orari di apertura al pubblico (dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19); la seconda fase, invece, sarà riservata a tutti i nuovi abbonati in vendita libera a partire da lunedì 24 luglio sino a martedì 22 agosto.

Sia i nuovi che i vecchi abbonati, avranno la possibilità di sottoscrivere l’abbonamento presso gli uffici della Società (nei giorni e negli orari sopra indicati), oppure tramite mail a biglietteria@actrento.com, indicando i propri dati e il settore al quale si è interessati. Si ricorda che i nuovi abbonati dovranno sottoscrivere la ‘Fidelity Card’ al costo extra di 10 euro, si tratta di una tessera con validità triennale, sulla quale verrà caricato l’abbonamento. I vecchi abbonati che possiedono già la ‘Fidelity Card’ dovranno portarla con sé e presentarla, presso gli uffici del Club, al momento della sottoscrizione dell’abbonamento. In caso di furto o smarrimento, la “Fidelity Card” non potrà essere ristampata e sarà necessario acquistarne una nuova.

Grazie alla collaborazione con il Main sponsor Dao Conad, tutti gli abbonati che sono in possesso della ‘Carta Insieme Conad’ riceveranno delle prepagate dal valore di 10 euro: quattro per chi rinnoverà il proprio abbonamento della stagione 2022-2023 e due per coloro che ne sottoscriveranno uno nuovo. Le stesse potranno essere utilizzate in tutti i punti vendita CONAD presenti sul territorio. Chi non fosse in possesso della ‘Carta Insieme Conad’ potrà sottoscriverla gratuitamente nei nostri uffici, al momento dell’acquisto dell’abbonamento. In tale promozione non sono inclusi gli abbonamenti riservati agli Under 14.

Le dichiarazioni

Mauro Giacca (Presidente Ac Trento 1921): “Siamo contenti di poter lanciare la nuova campagna abbonamenti che ha come obiettivo quello di avvicinare e coinvolgere sempre più persone. In questi anni il Club ha dimostrato di volersi potenziare, inserendo figure di spessore nella società e costruendo un gruppo squadra ancor più competitivo. Lo scorso anno il supporto dei nostri splendidi tifosi è stato per noi fondamentale e pertanto abbiamo deciso di ringraziarli con alcune nuove promozioni dedicate. Ci aspetta una stagione impegnativa, la terza consecutiva tra i professionisti, che sarà ricca di sfide e avversari di qualità. Invitiamo tutti a venire al Briamasco: la vicinanza del popolo gialloblù sarà essenziale per il raggiungimento del nostro obiettivo. Quest’anno più che mai i tifosi saranno il dodicesimo uomo in campo. Riempiamo il nostro amato Briamasco!”.

Nicola Webber (Direttore Operativo Gruppo Dao): “Siamo onorati di sostenere una realtà come quella dell’Ac Trento Calcio anche per la stagione 2023-2024. Il legame con il territorio e con la città di Trento sono fattori che ci accomunano e ci legano sempre di più. Tramite la campagna abbonamenti, il desiderio di quest’anno (ancora una volta) è quello di riconfermare anche la nostra sensibilità e attenzione verso coloro che hanno sostenuto – e continueranno a sostenere – il club gialloblù. Non dimentichiamo però chi invece vuole avvicinarsi a questa realtà decidendo così di abbonarsi per la prima volta.”

L’abbonamento comprende tutte le 19 gare casalinghe del campionato di Serie C 2023-2024. Non comprende, invece, le gare di Coppa Italia di Serie C ed eventuali playoff e playout.

Per maggiori informazioni e conoscere modalità e costi di sottoscrizione è possibile scrivere una mail a biglietteria@actrento.com oppure visitare il sito web http://www.actrento.com/abbonamenti/.