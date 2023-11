SIGFRIDO RANUCCI (FACEBOOK) * « GASPARRI E LA SOCIETÀ CYBERSICUREZZA, REPORT SVELERÀ CHI NE FA PARTE »

07.43 - venerdì 24 novembre 2023

Gasparri e la Società Cybersicurezza: Ecco l’inchiesta di Report. Nelle ultime settimane Maurizio Gasparri si è scagliato più volte contro Report, fino ad arrivare alla convocazione in Commissione di Vigilanza Rai del 7 novembre, accusando Report di confezionare un’inchiesta per vendetta. In realtà il senatore sapeva ben 22 giorni prima di chiedere la convocazione che Report aveva scoperto i suoi interessi privati, mai dichiarati al Parlamento. Si tratta di Cyberealm, una misteriosa società di sicurezza informatica, di cui Gasparri è presidente. Report svelerà chi ne fa parte: manager e collaboratori – sia ufficiali che occulti – con un passato imbarazzante e legati ai servizi segreti di altri Paesi. Alcuni di loro in questo momento sono impegnati materialmente nel conflitto israelo-palestinese in attività sensibili. Gasparri ha di fatto tessuto per loro relazioni istituzionali per l’assegnazione di commesse tenendo all’oscuro il Senato. Commesse che riguardano tutti i suoi ruoli istituzionali. Prossimamente su Report in onda ogni domenica alle 20.55 su Rai3.

LINK