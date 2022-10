PAT * SPRECHI ENERGETICI: « AL VIA LA CAMPAGNA PER SENSIBILIZZARE ALL’USO CONSAPEVOLE DELL’ENERGIA, LE INDICAZIONI PRATICHE »

09.01 - giovedì 20 ottobre 2022

Al via la campagna della Provincia per sensibilizzare all’uso consapevole dell’energia. Il tema energia in questo periodo è entrato con forza al centro delle agende politiche, ma l’attenzione agli sprechi energetici è un principio che coinvolge tutti anche in tempi meno gravosi: famiglie, imprese, categorie economiche.

La situazione attuale di crisi internazionale, come è noto, sta provocando incrementi notevoli dei prezzi dell’energia, perciò è sicuramente opportuno che ciascuno cerchi di intervenire su alcune specifiche abitudini quotidiane, che sommate fra loro possono sicuramente aiutare a far fronte ai rincari.

Ecco perciò alcune indicazioni pratiche, che un’apposita campagna informativa predisposta dall’Ufficio Stampa della Provincia vuole dare ai cittadini per sensibilizzare su un uso consapevole e più efficiente dell’energia.

Comportamenti consapevoli per il risparmio energetico

– Usa lampadine a risparmio energetico. Le lampadine a LED permettono un risparmio superiore al 50% rispetto a quelle a incandescenza.

– Evita di tenere la luce accesa inutilmente. Quando si esce di casa o da una stanza è buona abitudine spegnere le luci.

– Non lasciare i dispositivi in stand-by. Solo spegnendo le luci di stand-by risparmi 35 KWh all’anno per ogni apparecchio.

– Regola il riscaldamento. Se abbassi la temperatura anche solo di due gradi, risparmi il 10-20% di energia.

– Evita di coprire i radiatori. Usare i termosifoni per asciugare la biancheria limita la diffusione del calore.

– Chiudi le finestre, non disperdere il calore. Per cambiare l’aria di un ambiente bastano 4-5 minuti.

– Usa gli elettrodomestici la sera e i weekend. Cerca di utilizzare gli elettrodomestici dalle 19.00 alle 7.00, il sabato e la domenica.

– Sbrina frigo e congelatore regolarmente. il ghiaccio in eccesso fa aumentare il consumo di energia fino al 20%.

– Preferisci il lavaggio con la lavastoviglie. Il lavaggio a mano consuma fino al triplo di acqua calda e di energia.