SAT ROVERETO E ANA (TN) * MARIO RIGONI STERN: « UNA SERATA DEDICATA AL GRANDE SCRITTORE, APPUNTAMENTO SALA FILARMONICA IL 13/4 ORE 20.30 »

08.08 - martedì 9 aprile 2024

Nasce da una positiva collaborazione tra il Gruppo alpini F. Filzi di Rovereto e la Sezione della Sat roveretana l’idea di organizzare una serata dedicata al grande scrittore Mario Rigoni Stern che fu infatti anche Alpino reduce dalla guerra di Russia e appassionato uomo di montagna.

La serata sarà imperniata sulla testimonianza di Giuseppe Mendicino, il biografo riconosciuto di Rigoni Stern, che alternerà letture di testi e contributi audio e video. Per dare ulteriore corpo a questo appuntamento gli organizzatori, traendo spunto da un suggerimento dello stesso Mendicino, hanno coinvolto la Libera Coralità Clesiana di Cles diretta dal maestro Alberto Nicolodi che da anni lavora sul repertorio di Bepi De Marzi, il compositore preferito da Rigoni Stern. Durante la serata infatti saranno proposti alcuni canti tratti da quelli preferiti proprio dallo scrittore di Asiago che vantava una lunga amicizia con lo stesso Bepi de Marzi.

Ma a completare questo appuntamento per gli amanti della letteratura di montagna saranno presenti anche i figli Alberico e Gianbattista Rigoni Stern che da sempre sono testimoni affettivi degli aspetti umani e personali del padre. Sarà quindi un’occasione unica per conoscere Mario Rigoni Stern, scomparso il 16 giugno 2008 all’età di 86 anni, sia come reduce e cantore della tragica ritirata di Russia che come scrittore della montagna. L’appuntamento è per sabato 13 aprile a Rovereto presso la Sala Filarmonica alle ore 20.30 con ingresso libero a tutti.