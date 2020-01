RAI 1 * “ LINEA VERDE LIFE “: “ LUCCA, CITTà FAMOSA PER LE MURA E LE SUE “100 CHIESE” »

Linea Verde Life. Alla scoperta di Lucca. Nel nuovo appuntamento con “Linea Verde Life”, sabato 1 febbraio alle 12.20 su Rai1, si andrà a Lucca. Marcello Masi e Daniela Ferolla guideranno il pubblico alla scoperta di una città famosa per le sue mura e le sue “100 chiese”, ma che sa essere attenta al green e all’innovazione. Si racconterà come la scienza si metta al servizio della natura per trovare soluzioni sostenibili che salvaguardino l’ambiente; si vedranno coltivazioni curiose e giardini d’eccellenza; si scoprirà un nuovo sistema low cost per monitorare le infrastrutture. E ancora tante curiosità, tra turismo sostenibile e iniziative virtuose di cittadini ed istituzioni che si uniscono per tutelare il loro territorio. E poi, si andrà alla scoperta dei sapori tipici, tra salumi e pecorini della Garfagnana e tante altre golosità. Si racconterà anche una delle ricette più tipiche della tradizione lucchese con Federica De Denaro.