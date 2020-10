LEGA TRENTINO * NOMINE: « A RIVA DEL GARDA NOMINATO REFERENTE VITTORIO FERRAGLIA, DA BISESTI GLI AUGURI DI BUON LAVORO »

È stato nominato, come nuovo referente di Riva del Garda, il Consigliere comunale Vittorio Ferraglia. A comunicarlo, conclusa la riunione del direttivo di partito, il Segretario Mirko Bisesti, che ha così dichiarato: “Auguro a Vittorio un buon lavoro in vista delle sfide che lo attendono. Dovrà guidare un partito che sta amministrando il Comune di Riva del Garda assieme al nuovo Sindaco Cristina Santi. Ringrazio Lino Fruner per l’ottimo lavoro svolto in questi anni e per essere riuscito, assieme a tutta la squadra che lo ha sostenuto, a trasformare la Lega nella forza trainante di un rinnovamento per il Comune dell’Alto Garda”.

Il referente per la sezione di Riva del Garda, Vittorio Ferraglia, ha ringraziato per la nomina il Segretario Bisesti e ha aggiunto: ”Sono felice di poter lavorare per la sezione di Riva del Garda, città dove vivo e di cui sono stato eletto rappresentante in Comune. Lavorerò, insieme ai Consiglieri comunali, ai sostenitori e ai militanti, per una Lega al servizio della nostra città. Ringrazio di cuore Lino Fruner per il lavoro svolto in questi ultimi anni’’.