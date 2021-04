MEDIASET – RETEQUATTRO * “ ZONA BIANCA “: « CASO GRILLO: DANILO TONINELLI ATTACCA LA SENATRICE GIULIA BONGIORNO »

«Esprimo totale solidarietà a Beppe Grillo, come padre, per la sofferenza che sta subendo e totale disprezzo nei confronti di quelli che fino a ieri erano i garantisti, anche quando beccavano un politico con la mazzetta in mano. Sia politici che organi di informazione». Sono le parole del senatore del Movimento 5 Stelle Danilo Toninelli, intervistato da “Zona Bianca”, il programma di attualità e approfondimento condotto da Giuseppe Brindisi, in onda questa sera, mercoledì 21 aprile, su Retequattro.

Dopo avere espresso vicinanza alla ragazza che accusa Ciro Grillo di stupro, Toninelli attacca Giulia Bongiorno, l’avvocato che la difende: «Ma lei trova normale che a parlare per conto della famiglia della vittima, dell’eventuale vittima, di quella ragazza, sia un politico? Lo stesso politico che difende Salvini nei casi delle Ong, Gregoretti, Open Arms… Cioè, a parlare per la famiglia della presunta vittima è una senatrice della Lega che prende probabilmente gratuitamente per strumentalizzare politicamente una roba del genere. A me fa schifo questa roba qua! Per me è semplicemente assurdo che un politico si faccia difensore di una situazione giudiziaria ed evidentemente politicizzi la cosa».