FONDAZIONE GIMBE * CORONAVIRUS: « IN 7GG -21,1% CONTAGI, +2,4% RICOVERI, -4,2% TI, +4,8% DECESSI / 4A DOSE, VERSO NATALE CON IL 72% DI FRAGILI E OVER60 SCOPERTI »

10.17 - lunedì 19 dicembre 2022

Fondazione Gimbe. Monitoraggio coronavirus: in 7gg -21,1% contagi, +2,4% ricoveri, -4,2% TI, +4,8% decessi. 4a dose: verso Natale con quasi il 72% di fragili e over60 scoperti.

In allegato il monitoraggio settimanale della Fondazione Gimbe con analisi su andamento epidemia (nuovi casi, testing, ospedalizzazioni e decessi) e vaccini (nuovi vaccinati, persone non vaccinate, terze e quarte dosi).

In dettaglio il monitoraggio analizza:

· il trend settimanale dei nuovi casi;

· dei decessi;

· il numero di tamponi settimanali;

· il tasso di positività a tamponi;

· il trend dei ricoverati con sintomi e in terapia intensiva;

· le percentuali di occupazione dei posti letto in area medica e terapia intensiva da parte di pazienti COVID-19;

· gli ingressi giornalieri in terapia intensiva;

· il trend di nuovi vaccinati 5-11, 12-49 e Over50;

· la popolazione over 5 anni non vaccinata;

· la popolazione che non ha ricevuto la terza dose di vaccino per Regione;

· il tasso di copertura vaccinale delle quarte dosi per Regione e il trend di somministrazione a livello nazionale;

· gli indicatori regionali e i nuovi casi suddivisi per provincia nella settimana 9-15 dicembre.