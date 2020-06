GUGLIELMI (FASSA) * SPESE LEGALI KASWALDER-PRUNER: « DUOLE CONSTATARE CHE QUALCHE ” ESSERE UMANO ” HA TRATTO IN INGANNO LO SPESSO PUNTUALE GIORNALE ONLINE “IL DOLOMITI” »

Duole constatare che “l’ansia da prestazione” di qualche Essere Umano abbia tratto in inganno anche lo spesso puntuale giornale online “Il Dolomiti”.

Infatti, in un recentissimo articolo pubblicato dalla stessa testata si millanta che: “la Pat stanzia 260.000 € di fondi pubblici per coprire le spese legali della vicenda Kaswalder-Pruner. Le opposizioni confermano le richiesta di dimissione del Presidente del Consiglio”.

Ora, nel mio semplice ruolo di consigliere provinciale constato che evidentemente qualche collega, più Essere Umano che attento al corretto passaggio di informazioni ad una testata, forse, a lui amica, non vi sia niente di più errato, di più confuso, di più tendenzioso al “surriscaldamento” dell’opinione pubblica. Quanto dichiarato infatti nell’articolo di cui si è citato integralmente il titolo non fa assolutamente riferimento ad affari concernenti alla Giunta Provinciale e/o alla Provincia stessa ma bensì ad affari di assoluto interesse del Consiglio Provinciale; organo indipendente per autonomia decisionale. Il documento fotografato e parte integrante dell’articolo di cui si è detto è uno spezzone della nota integrativa della proposta di assestamento del bilancio di previsione 2020-22 dell’organo Consiglio Provinciale. Tale documento è stato approvato questa mattina nella Conferenza dei Presidenti dei gruppi Consiliari del Consiglio provinciale di Trento con alcune astensioni ed “un’Essere Umana contrarietà”.

Nel concludere, dimostrando la mia personale vicinanza alla testata giornalistica “Il Dolomiti” che accomuna nel suo articolo “il” e nel suo logo un quotidiano che sono avvezzo leggere (Il Giornale), mi permetto di sfatare umilmente quanto riportato nell’articolo, del cui titolo sopra abbiamo parlato, e di dimostrare nuovamente la mia personale stima e il mio personale apprezzamento all’amico autonomista el Presidente del Consiglio Provinciale Walter Kaswalder.

*

Luca Guglielmi

Consigliere Provinciale Fassa