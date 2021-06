PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * CORONAVIRUS / COVID: « BOLLETTINO AL 5 GIUGNO, ZERO DECESSI PER IL QUARTO GIORNO CONSECUTIVO / 316.509 VACCINAZIONI FINORA EFFETTUATE »

Coronavirus: i dati di sabato 5 giugno 2021.Zero decessi per il quarto giorno consecutivo. 316.509 vaccinazioni finora effettuate.

Per il quarto giorno consecutivo non si registra alcun decesso da Covid 19 nel rapporto quotidiano dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari. Rimane inoltre molto contenuto il numero dei nuovi contagi: 12 i casi positivi al molecolare e 16 all’antigenico. I molecolari hanno anche confermato 6 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi. Sul piano delle vaccinazioni, questa mattina si è superata quota 316.000 mentre altri 38 guariti portano il totale a 43.807.

Sono 8 i nuovi casi positivi tra bambini e ragazzi: 2 hanno tra 0-2 anni, 2 tra 3-5 anni, 1 tra 6-10 anni e 3 tra 14-19 anni. Le classi in quarantena ieri erano 26. Ci sono anche 5 nuovi casi fra soggetti più anziani: 1 in fascia 60-69 anni, 2 tra 70-79 anni e 2 di 80 e più anni. Negli ospedali ieri sono entrati 3 nuovi pazienti (nessuno è stato dimesso) ed il numero totale al momento è pari a 24, di cui 6 in rianimazione.

I tamponi molecolari analizzati ieri sono stati 1.019, tutti nel Laboratorio di Microbiologia dell’Ospedale Santa Chiara di Trento, mentre i test rapidi notificati all’Azienda sono stati 1.478 tamponi.

Questi i dettagli sulle vaccinazioni: 316.509 somministrazioni finora (di cui 92.068 seconde dosi). Le dosi somministrate per le fasce over 80, 70-70 e 60-69 anni sono rispettivamente 64.360, 67.423 e 63.945.