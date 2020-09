FUNIVIE FOLGARIDA MARILLEVA SPA * ASSEMBLEA ORDINARIA AZIONISTI: « APPROVATO IL BILANCIO DI ESERCIZIO AL 30 APRILE 2020, UTILE NETTO A 2.616.428 EURO (-24,32% RISPETTO ALL’ANNO PRECEDENTE) » (PDF)

Dimaro Folgarida, 5 settembre 2020 – La Società comunica che si è tenuta in data odierna l’Assemblea degli Azionisti, in seconda convocazione, con il seguente ordine del giorno:

Bilancio di esercizio al 30 aprile 2020, Relazione sulla Gestione, Relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, proposta di destinazione dell’utile di esercizio. Deliberazioni conseguenti.

Determinazione del numero degli Amministratori, nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2020/2021 – 2021/2022 – 2022/2023 e determinazione dei relativi emolumenti.

Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente per il triennio 2020/2021 – 2021/2022 – 2022/2023 e determinazione dei relativi emolumenti.

Si sintetizzano di seguito le determinazioni assunte dall’Assemblea dei Soci.

Bilancio di esercizio al 30 aprile 2020

L’Assemblea Ordinaria degli Azionisti ha approvato il Bilancio di esercizio al 30 aprile 2020 e la proposta del Consiglio di Amministrazione di destinare l’utile d’esercizio, pari ad Euro 2.616.428, per il 5% a Riserva Ordinaria, ai sensi di legge, e per il rimanente a Riserva Straordinaria.

Di seguito le principali voci del Bilancio chiuso al 30 aprile 2020:

Ricavi delle vendite e delle prestazioni: Euro 28.153.936 (- 7,12% rispetto esercizio precedente)

Margine Operativo Lordo (Ebitda): Euro 10.431.343 (+2,22% rispetto esercizio precedente)

Risultato Operativo (Ebit): Euro 3.134.453 (-21,55% rispetto esercizio precedente)

Utile netto dell’esercizio: Euro 2.616.428 (-24,32% rispetto esercizio precedente)

Totale Passaggi impianti: 9.824.281 (-13,08% rispetto esercizio precedente)

Totale Primi Ingressi giornalieri: 1.056.891 (-12,20% rispetto esercizio precedente)

L’esercizio 2019/2020 si prospettava, sino ad inizio marzo 2020, con ottimi risultati (proventi del traffico al 29/02/2020, +16,43% vs anno precedente), favorito anche dalle abbondanti nevicate del mese di novembre, che hanno permesso un avvio della stagione invernale con tutte le piste perfettamente innevate ed in un contesto paesaggistico davvero straordinario.

L’emergenza sanitaria legata alla “Pandemia Covid-19” e le conseguenti ordinanze nazionali e locali hanno portato alla chiusura anticipata degli impianti il 9 marzo, oltre un mese prima rispetto a quanto previsto.

L’impatto di questo evento, tanto imprevedibile quanto grave, è stato rilevante, ma ha consentito comunque di mantenere una buona marginalità di periodo, con un EBITDA in linea con quello dello scorso esercizio, dove si era registrata la miglior performance di sempre della Società.

Ad incidere su EBIT e Utile di esercizio in particolare gli Ammortamenti legati agli importanti investimenti effettuati dalla Società nel periodo più recente.

Anche in tale situazione, come atto di fiducia nei confronti di un ritorno alla normalità, la Società ha comunque varato un piano di investimenti per il biennio 2020/2021 pari ad Euro 16 mil. per il rinnovo ed il potenziamento delle proprie dotazioni materiali.

Determinazione del numero degli Amministratori, nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2020/2021 – 2021/2022 – 2022/2023 e determinazione dei relativi emolumenti

L’Assemblea degli Azionisti ha deliberato di determinare in sette il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione ed ha nominato Consiglieri – il cui mandato scadrà in occasione dell’approvazione del bilancio dell’esercizio 2023:

Sergio Collini

Patrizia Ballardini

Paolo Toniolatti

Gastone Cominotti

Franco Zini

Andrea Lazzaroni

Luciano Rizzi

Il Consiglio di Amministrazione provvederà alla nomina del Presidente, del Vice Presidente e potrà conferire deleghe.

Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente per il triennio 2020/2021 – 2021/2022 – 2022/2023 e determinazione dei relativi emolumenti

L’Assemblea degli Azionisti ha nominato il nuovo Collegio Sindacale – il cui mandato scadrà in occasione dell’approvazione del bilancio dell’esercizio 2023 – composto da:

Michele Giustina, Presidente

Maurizio Scozzi

Michele Ballardini

È possibile visualizzare il bilancio completo accedendo al sito:

https://www.ski.it/it/funivie-folgarida-marilleva-s.p.a.

Funivie Folgarida Marilleva S.p.A.

Dott. Ing. Sergio Collini