FULVIO FLAMMINI * MINACCE AL SINDACO DI TRENTO: « I NOTAV OGGI ALLE 18.00 DAVANTI AL COMUNE LEGGERANNO UN COMUNICATO CIRCA IL MANIFESTO AFFISSO NEI GIORNI SCORSI »

Comunico, a titolo personale, che oggi pomeriggio 11 giugno 2021 alle ore 18:00, davanti alla sede del Comune di Trento, in via Belenzani (palazzo THUN), alcuni NOTAV di Trento forniranno la loro versione leggendo un comunicato stampa in merito ai fatti inerenti il manifesto affisso la scorsa settimana in tutta la città (non solo in Via Taramelli), che ha provocato polemiche di varia natura, anche in ordine a presunti “avvertimenti” o minacce” al Sindaco della città.

*

Fulvio Flammini