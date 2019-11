Rai 3. Un giorno in pretura. Stefano Cucchi: le verità nascoste. Domenica 17 novembre alle 20.30 in esclusiva su Rai3 “Un giorno in pretura” proporrà la prima parte del processo Cucchi bis che a 10 anni di distanza condanna per omicidio i carabinieri autori del pestaggio del giovane Stefano. Alessio Di Bernardo e Raffele D’Alessandro, sono stati condannati a 12 anni di reclusione dalla Corte d’Assise di Roma e il maresciallo Roberto Mandolini a tre anni e otto mesi perché, consapevole dell’operato dei due, li ha coperti per anni.

Nella prima parte del processo la testimonianza di Francesco Tedesco, che ha determinato il colpo di scena con la sua rivelazione sugli accadimenti della notte del 22 ottobre 2009.

La tenacia di Ilaria Cucchi e della sua famiglia hanno segnato una data storica in cui lo stato ha ammesso i propri errori e ristabilito la giustizia.