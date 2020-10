FORZA ITALIA – TRENTINO * ELEZIONE SINDACO RIVA DEL GARDA (TN): ZAMPICCOLI, « SODDISFAZIONE PER IL RISULTATO DI CRISTINA SANTI, NON LE FAREMO MANCARE LA COLLABORAZIONE »

A Riva del Garda ha vinto il centro destra ed è stata eletta sindaco la dott.ssa Cristina Santi.

Forza Italia del Trentino prende atto con soddisfazione di questo risultato e garantisce anche per il futuro pieno appoggio alla neo eletta sindaca, come del resto ha già fatto in campagna elettorale. Il lavoro che ora attende Cristina Santi sarà pesante e impegnativo e proprio per questo Forza Italia non farà mancare la propria collaborazione attraverso un apporto costruttivo di idee di azioni concrete.

*

Ettore Zampiccoli

Commissario di Forza Italia del Trentino