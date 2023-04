BIANCOFIORE (CI-C/D) * GRANDI CARNIVORI: « GIUSTA LA CATTURA DI JJ4, ORA IL CONFRONTO FUGATTI- ASSOCIAZIONI ANIMALISTE »

16.33 - mercoledì 19 aprile 2023

Biancofiore-CI-C/D-ORSO: Giusta cattura JJ4 ma ora tavolo confronto FUGATTI- associazioni animaliste. Genitori Andrea dei giganti. La Provincia Autonoma di Trento, la guardia forestale, la protezione civile, Il Presidente Fugatti sono stati bravi nell’assicurare in brevissimo tempo la cattura dell’orsa MJJ4 ritenuta attualmente la responsabile della morte del ragazzo della nostra comunità, Andrea Papi. Una morte che ha straziato non solo il Trentino ma tutta Italia ma che non sarà lavata con lo spargimento del sangue dell’orsa. I genitori di Andrea, in tutte le polemiche seguite al tragico evento, si sono dimostrarti dei giganti rispetto a tutti gli attori in campo, perché nel pieno di un dolore che non oso immaginare, non solo hanno individuato i veri responsabili del problema ma non hanno condannato e richiesto la morte di JJ4.

Perché la gente della montagna sa che il bosco appartiene a madre natura e l’uomo come l’animale ne è solo un ospite e come tale soggetto a pericoli. Certo in questo caso i pericoli erano ampiamente preventivabili e se fossi nei responsabili dell’introduzione, del prolificare e della gestione nel tempo degli orsi del trentino, non dormirei la notte. Ora faccio appello a tutte le parti in causa proprio in onore di Andrea e di quella dignità richiesta dai suoi genitori, non serve la foto opportunity con la pelle dell’orso ma un tavolo di concertazione immediata e di pacificazione tra il Presidente Fugatti, le associazioni animaliste, il governo, la protezione civile, la guardia forestale e i veterinari provinciali tirati in ballo inopinatamente, per trovare una soluzione definitiva.

La tragedia di andrea non può essere ridotta ad una guerriglia provincia – associazioni a chi l’ha vinta, è deplorevole. La morte di JJ4 non risolve in aggiunta il problema degli altri 119 orsi in libertà sulle nostre montagne e i trentini non vogliono passare per persone vendicative e sanguinarie ma hanno il sacrosanto diritto alla sicurezza. Serve una soluzione, qui ed ora, che rimedi alla percezione di insicurezza dei trentini e dei tanti turisti che amano la nostra terra, ma senza altro spargimento di sangue di esseri viventi .

Michaela Biancofiore

Senatrice del Trentino Alto Adige- Presidente gruppo senatori Civici d’Italia, Noi Moderati, Coraggio Italia, UDC, Maie