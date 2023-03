“FONDAZIONE ASPERGER“ E “ILFILOLILLA“ * “SETTIMANA LILLA 2023“ * DISTURBI DEL COMPORTAMENTO ALIMENTARE: « LA CONFERENZA CON ALESSANDRO CHINELLO – GIULIA TAGLIABUE – ANNA BALLARINO » (VIDEO)

18.03 - venerdì 3 marzo 2023

Si è tenuta oggi venerdì 3 marzo alle 11.00 la conferenza stampa della “Settimana Lilla“, dedicata ai disturbi del comportamento alimentare. Sono intervenuti:

– il dott. Alessandro Chinello: specialista in Neuropsicologia, psicoterapeuta, dottore di ricerca in Neuroscienze cognitive. Fondazione Maria Bianca Corno. Coordinamento Scientifico Settimana Lilla 2023

– la dott.ssa Giulia Tagliabue: psicologa, specializzanda in Psicoterapia. Segreteria Organizzativa Settimana Lilla 2023

– Anna Ballarino: membro dell’associazione Il filo lilla in rappresentanza delle associazioni genitoriali.

Il progetto Settimana Lilla (dall’8 al 15 Marzo 2023) nasce da un’idea di diverse associazioni e fondazioni operanti in Lombardia nel campo dei disturbi alimentari, guidati da Fondazione Maria Bianca Corno ETS (www.fondazionemariabiancacorno.org), e si pone l’obiettivo di favorire una maggiore sensibilizzazione rispetto a questi disturbi, proponendo una settimana dedicata alla promozione di attività gratuite rivolte alla cittadinanza, alle famiglie, alle scuole, alle società sportive e ai professionisti della salute mentale nel territorio regionale e su internet. Gli eventi del progetto (webinar, laboratori, spettacoli, incontri e lezioni) riguarderanno le principali tematiche dei disturbi alimentari: il corpo (corporeità, sviluppo psico-corporeo in adolescenza, immagine corporea), l’alimentazione e il cibo (nutrizione, condotte alimentari, diete), la consapevolezza e lo sviluppo emotivo-affettivo. Insieme a questi eventi, è stato organizzato un convegno ECM con Regione Lombardia dal titolo “Disturbi della nutrizione e dell’alimentazione: la Rete, un valore da potenziare” (11-03-2023) in collaborazione con l’Ass. Nutrimente (Milano) e Spazio IRIS per favorire uno spazio di riflessione condivisa tra professionisti e cittadini sul ruolo della famiglia e della rete dei servizi sanitari dedicati alla cura dei disturbi alimentari.

I disturbi alimentari rappresentano un’emergenza sociale e sanitaria, nonché una delle principali cause di morte in adolescenza. La situazione epidemiologica nazionale conferma che sia l’anoressia nervosa che la bulimia nervosa sono un problema di salute pubblica di notevole interesse (Donini et al., 2017). Secondo un rapporto canadese, dal 1987 le ospedalizzazioni per un disturbo alimentare sono aumentate del 34% per la popolazione giovanile <15 anni e del 29% per la popolazione tra i 15 e 24 anni. Queste patologie psichiatriche risultano particolarmente diffuse nella popolazione femminile (rapporto 1:6-1:10 rispetto agli uomini) e si stima che circa il 3% delle donne abbiano avuto disturbi alimentari durante la propria vita. Negli Stati Uniti, l’American Psychiatric Association (APA) indica una prevalenza dell’anoressia tra lo 0.5 e il 3.7% nella popolazione femminile, dell’1.1-4.2% per la bulimia.

Analogamente, in Italia, gli studi scientifici evidenziano una prevalenza dello 0.2-0.8% per l’anoressia e dell’1-5% per la bulimia con un’età di esordio tipicamente adolescenziale. Trattasi di patologie psichiatriche che insorgono prevalentemente tra i 12 e i 18 anni, con una tendenza a cronicizzarsi nel corso degli anni considerata la loro insidiosità e l’occultamento dei segnali di allarme e dei sintomi, con richieste d’aiuto che spesso giungo tardivamente ai servizi psichiatrici territoriali. A tal riguardo, l’importanza di interventi precoci è raccomandata anche nelle linee-guida internazionali (NICE, 2017; Haute Autorité de Santé, 2010) che evidenziano la necessità di considerare la patologia nel suo complesso, utilizzando un approccio multidisciplinare, multidimensionale e partecipativo. In generale, la famiglia e le altre agenzie educative (scuole, associazioni sportive, oratori) risultano essere i primi soggetti a dover fronteggiare situazioni complesse (talvolta critiche) legate ai tali disturbi, ma con una limitata conoscenza e con una difficoltà nell’identificazione dei servizi specifici. Inoltre, la recente pandemia da COVID-19 ha ulteriormente amplificato la fragilità di questa popolazione clinica, amplificandone la sintomatologia psichiatrica (in 19 studi clinici) e aumentandone i ricoveri ospedalieri (in 10 studi clinici).

Nei percorsi di cura, è di fondamentale importanza l’integrazione tra le agenzie della rete dei servizi sanitari (ambulatori, centri diurni, comunità residenziali, ospedali) e le associazioni di professionisti e di familiari che si dedicano alla prevenzione, sostegno ed educazione delle famiglie sul territorio. Recentemente, l’attenzione sociale verso questa popolazione clinica è stata evidenziata dalle recenti azioni in ambito politico atte alla promozione e al miglioramento dei percorsi di cura dedicati a pazienti con disturbi dell’alimentazione/nutrizione e alle loro famiglie (DGR 7357 – 21/11/2022 – “Piano regionale biennale di attività per il contrasto dei disturbi della nutrizione e dell’alimentazione” – Regione Lombardia) e con l’istituzione della Giornata Nazionale del Fiocchetto Lilla (15 marzo) dal 2012.

Al fine di raggiungere ed informare il maggior numero possibile di persone tra professionisti sanitari, familiari e cittadinanza, le associazioni coinvolte hanno organizzato: iniziative online e in presenza, iniziative sul territorio, eventi scientifici, sportelli d’ascolto, banchetti informativi e eventi in collaborazione con l’Università degli Studi di Bergamo.