PROVINCIA AUTONOMA BOLZANO * ASSE BRENNERO – TRASPORTO MERCI: « LA CONFERENZA STAMPA CON SALVINI – FUGATTI – KOMPATSCHER, A PALAZZO WIDMANN (8/3 – 15.30) »

17.08 - venerdì 3 marzo 2023

Trasporto merci: conferenza stampa con Kompatscher, Fugatti e Salvini. L’8 marzo a Palazzo Widmann incontro sul trasporto merci lungo l’asse del Brennero, poi conferenza stampa con il presidente Arno Kompatscher, l’omologo trentino Fugatti e il ministro Salvini.

Mercoledì prossimo, 8 marzo, alle 15.30 nel cortile interno di Palazzo Widmann è in programma un importante incontro per discutere, da diversi punti di vista, le sfide attuali e il futuro del trasporto merci lungo l’asse del Brennero. Occasione di confronto alla quale prenderanno parte il presidente della Provincia autonoma di Bolzano Arno Kompatscher, l’assessore provinciale alla Mobilità Daniel Alfreider, l’assessore provinciale all’Ambiente Giuliano Vettorato, il governatore del Trentino Maurizio Fugatti, il ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture Matteo Salvini e al quale sono stati invitati i rappresentanti dell’economia ed in particolare del settore dell’autotrasporto (Camera di Commercio, ANITA, APA e CNA), quelli dei territori confinanti (i sindaci, i presidenti delle Comunità comprensoriali e del Consorzio dei Comuni) e gli eurodeputati Herbert Dorfmann, Paolo Borchia e Matteo Gazzini.

Al termine dell’incontro, i presidenti Kompatscher e Fugatti e il ministro Salvini terranno una conferenza stampa che si svolgerà mercoledì 8 marzo 2023, alle ore 16,30 nella sala stampa di Palazzo Widmann in piazza Silvius Magnago 1, a Bolzano. La giornata bolzanina del ministro Salvini inizierà alle 14 alla Fiera di Bolzano, dove è in programma l’inaugurazione della rassegna Klimahaus, alla quale saranno presenti diversi membri della Giunta provinciale.