PAT * SCIOPERO DISTRIBUTORI 24 – 26 GENNAIO: « SERVIZIO ASSICURATO IN A22 A “NOGAREDO OVEST” E “PAGANELLA EST”, LO PREVEDE UN ORDINANZA FIRMATA DAL PRESIDENTE FUGATTI »

12.15 - lunedì 23 gennaio 2023

Sciopero distributori 24 – 26 gennaio, in A22 servizio assicurato a “Nogaredo ovest” e “Paganella est”. Gli impianti autostradali di distribuzione carburanti, sulla A22 in territorio trentino, “Nogaredo ovest” (direzione Modena) e “Paganella est” (direzione Brennero) garantiranno il servizio di fornitura di carburante al pubblico in occasione dello sciopero del 24-26 gennaio 2023. Lo prevede un’ordinanza firmata dal presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti.

La normativa prevede che durante le giornate di sciopero il livello minimo di prestazione deve essere assicurato da una stazione di servizio ogni 100 chilometri. Un gruppo di lavoro tecnico istituito nell’ambito della Commissione attività produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha elaborato a questo scopo una turnazione nazionale in caso di sciopero negli impianti autostradali.