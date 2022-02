MEDIOCREDITO TRENTINO ALTO ADIGE * DEPOSITI: PELIZZARI, « MOODY’S MIGLIORA IL RATING DA “BAA3“ A “BAA2,“ IL RISULTATO È FRUTTO DEL COSTANTE IMPEGNO DELLA SQUADRA »

10:57 - 2/02/2022

“Moody’s migliora il rating sui depositi di Mediocredito Trentino Alto Adige”. L’agenzia Moody’s ha comunicato con una rating action il miglioramento a Baa2 del rating della banca sui depositi a breve e lungo termine.

Ulteriore segnale positivo il passaggio da negativo a stabile dell’outlook sulle emissioni obbligazionarie non garantite.

Il comunicato dell’agenzia Moody’s sottolinea che il passaggio da Baa3 a Baa2 è dovuto a due aspetti importanti: il costante miglioramento della qualità dei prestiti della banca, evidenziato dalla riduzione del peso degli NPL e l’ulteriore rafforzamento del già solido patrimonio di Mediocredito Trentino Alto Adige.

“Questo importante risultato è frutto del costante impegno dell’intera squadra di Mediocredito” – afferma Diego Pelizzari Direttore generale della banca – “che in anni non certo facili per l’economia ha saputo coniugare l’impegno per sostenere con il credito le imprese, con la capacità di selezionare i progetti più meritevoli di creare valore per l’intero territorio”.

“Abbiamo ancora un percorso da fare” – conclude Diego Pelizzari – “per ottenere un upgrade del rating legato alle emissioni obbligazionarie, in merito al quale abbiamo appena ottenuto un primo positivo segnale con il miglioramento dell’outlook. Sono fiducioso, perché la strada intrapresa in questi anni si sta rivelando corretta”.